Madrid defenderá a los médicos: se enfrenta a Mónica García a cuenta de las "listas" del aborto

No se ha hecho esperar. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha respondido esta mañana a la vuelta de tuerca ideológica de Mónica García, y el Gobierno, a cuenta de los objetores al aborto. La titular de la Sanidad madrileña no cree que nadie vaya a "obligar" a la Comunidad de Madrid a publicar los nombres de los profesionales objetores del aborto por "cuestiones éticas, morales, religiosas o filosóficas" y ha asegurado que "defenderá" a los médicos en los tribunales y su derecho de conciencia.

"Con la Constitución en la mano defenderemos la libertad de conciencia y la libre objeción o cualquier derecho fundamental. Del tribunal evidentemente se acatará la decisión, pero como digo, con la Constitución en la mano, también lucharemos por defender los derechos de libre objeción y de conciencia que tengan los profesionales sanitarios", ha trasladado la consejera este lunes ante los periodistas tras inaugurar la IV Jornada de Salud Comunitaria.

Matute ha criticado a una ministra de Sanidad, Mónica García, que usa "la política para beneficio propio" y que lo que quiere es "intentar llegar a la Comunidad de Madrid". "Lo que no puede ser es que vaya en contra de todo esta ministra y no piense realmente en solucionar los problemas, ha censurado.

Además, ha insistido en que el Gobierno autonómico defiendo que el aborto sea "legal, seguro y poco frecuente" sin ir detrás de "de quien lo hace ni de quien lo practica", así como tampoco de los que deciden no hacerlo. A ello, ha añadido que prefieren que sea un tribunal el que se manifieste sobre este registro de objetores y no "una ministra sectaria".

Estatuto Marco

Un enfrentamiento con los médicos, de la ministra de Sanidad, que no es novedad. Esta misma mañana, también, Mónica García, ha respondido a los médicos, que por tercera vez se manifestaron este fin de semana, que es "inasumible" aprobar un estatuto específico para estos profesionales, porque considera que "sería un completo error" dar prioridad a un colectivo sobre otros.

"Es inasumible, no hay ningún partido político tampoco que lo defienda, ni ninguna comunidad y yo creo que es el momento y la oportunidad de mejorar las condiciones laborales de los profesionales en nuestro sistema sanitario después de 22 años", ha aseverado la responsable de Sanidad en RTVE.

La ministra ha asegurado que las negociaciones están ya "en el punto final" y ha destacado que se han incluido "la mayoría de las reivindicaciones" del colectivo sanitario de médicos en el texto. Un extremo que los profesionales niegan y por el que acudirán a cuatro días de huelga en el próximo mes de diciembre.