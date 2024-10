Preocupación en Sanchinarro por el aumento de la contaminación

Los vecinos de Sanchinarro siempre reclamaron una línea de autobús que uniese el barrio con su hospital de referencia. Este empezó a operar en mayo de 2023 y aunque, cumple con la función inicial, las consecuencias que su implementación ha ocasionado en sus diecisiete meses de vida, ha despertado en los vecinos una sensación generalizada de descontento. La Asociación Vecinal Sanchinarro ha hecho públicos los resultados de la encuesta que ha llevado a cabo en el barrio para conocer el grado de satisfacción que la línea BR1 Bus Rapid causa, por el modo y la forma en la que ha sido implementada o establecida, entre los vecinos. Según apuntan desde la asociación, el objetivo de esta encuesta realizada a 1.373 personas no es otro que saber de primera mano el impacto que esta línea ocasiona y que han dejado más que evidente los problemas que este está ocasionando. Un 80,2% de los encuestados han percibido reducción en las zonas de aparcamiento debido a las nuevas instalaciones, un 91,6% la falta de sincronización de los semáforos que dan prioridad al autobús rápido y un 92,4% notaron un incremento de los atascos en el mes de junio.

Desde la Asociación trasladan a este periódico la sensación generalizada de una mala la gestión y califican esta actuación de un «despropósito». «Se ha gastado mucho dinero innecesariamente y se han talado árboles que no han sido sustituidos», señala Rafael Lirola, vocal de la Asociación de Vecinos. En su opinión, la movilidad en el barrio ha empeorado notablemente tanto para peatones como vehículos. Y lo que más les preocupa es el aumento de la contaminación a causa del crecimiento del número de atascos en el barrio. «Es desesperante la falta de coordinación en los semáforos, hace que muchos estén cerrados cerca de dos minutos aunque no pase ningún autobús. Esto ha generado un caos innecesario que creemos que hubiese sido solucionado de mejor forma con un carril de autobús convencional», apunta Amalia Campos, Presidenta de la Asociación.

Dicha encuesta ha sido realizada con posterioridad a la reunión que la Asociación mantuvo en julio 2023 con la Junta de Distrito, la Dirección General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad, Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y mientras que se llevaba a cabo el Pleno de 16 de noviembre del Distrito de Hortaleza. En dicho Pleno se corroboró que eran necesarios cambios y mejoras como se había puesto de manifiesto en julio y que ya se estaban llevando a cabo. El cierre de la encuesta fue realizado el 27 de noviembre, y pasado algo más de un año desde que se acordaron las medidas que a día de hoy no han sido implementadas.

Entre los acuerdos a los que se comprometió M.ª Dolores Ortiz al frente de la Dirección General de Planificación, Infraestructuras de Movilidad del área de Gobierno de Urbanismo, Medio con esta Asociación y que no se han cumplido en estos diecisiete meses, se encontraban corregir los problemas de circulación con la creación de un Plan de Movilidad del barrio y un calmado de tráfico en la calle de Ana de Austria por vías alternativas. Que se sincronizarían adecuadamente los semáforos y propusieron que los agentes tutores que vayan a colegios con campaña de concienciación de educación vial para septiembre -del año 2023-. También que arreglarían los rebajes de las aceras afectadas y colocarían señalética de bus rapid y circulación en las calles y plazas.

Que aumentarían la seguridad de las marquesinas, al estar situadas en mitad de la calzada y mejorar su iluminación para aumentar la seguridad de los peatones y facilitar la visualización de los mismos en las paradas. En este sentido, también se comprometieron a aumentar el confort dentro de las marquesinas con la colocación de vinilos en las paradas que alivien la temperatura bajo el sol, al no estar resguardados por los árboles y la colocación de sombras con arbustos y arbolado o bien aplicar soluciones radiantes. «Era horroroso ver a ver los vecinos en verano esperando el autobús, inhumano con las altas temperaturas y no se han repuesto los árboles talados a consecuencia de esta obra», apunta Campos.

Respecto a los semáforos, el tráfico comenzaría a estar regulado por inteligencia artificial para estudiar los usos del tráfico del barrio y anticipar sus necesidades. «Esto se supone que se iría ajustando y regulando pero la realidad es que se generan muchos atascos y en consecuencia mucha contaminación, además de una pérdida de tiempo para los vecinos por la excesiva duración en estado de rojo». Desde la Asociación de vecinos se muestran preocupados por la contaminación y salud de los vecinos y por la llegada de la Fórmula 1 a Madrid. «Si ahora se considera nuestro barrio como una autovía de acceso y paso para vehículos de los al rededores, no queremos imaginarnos cuando llegue la Fórmula 1». Les emplazaron a futuras conversaciones con el arranque del nuevo curso (septiembre del año pasado) pero lo cierto es que no se reúnen con las autoridades municipales desde julio de 2023.