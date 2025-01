¿Progres en la Puerta del Sol?

Cuando este caminante era joven todos queríamos ser progres. Con el paso del tiempo llegar a esa categoría personal es muy difícil. Todos hemos sabido, o visto, que una señora llamada Lalachús ha mostrado durante las campanadas en la Puerta del Sol una estampa del Corazón de Jesús con cara de vaca.

Creo que fue para mofarse de los que, como yo, nos gusta ser cristianos (en mi caso, malo). Los progres presuntamente están a favor y los supuestos carcas y muy carcas en contra de Lalachús.

Creo que el concepto de progre ha cambiado. Ahora sólo se deberían definir así a los que se indignan con los que han llamado "gorda" a esta señora. Yo, por ejemplo, creo que los que han escrito eso son unos canallas porque a mí no me importa su presentación estética, sólo si hace bien su trabajo o no. Un progre era antes el que denunciaba la ocupación de Palestina por Israel, bendecida por las Naciones Unidas. Hoy, para mí, un progresista es el que dice que lo que están haciendo los judíos con ese pueblo es un genocidio y lo que hicieron los terroristas en octubre del año, pasado matando a 1.700 personas, fue un crimen horroroso.

Progre es ahora el que presenta unas campanadas, o cualquier programa, sin ofender o burlarse de las creencias de cristianos, musulmanes, budistas, personas Lgtbiq+, inmigrantes que huyen del hambre, condenados a muerte o seguidores de lo que sea. Si el presentador/a se burla con el dinero de todos, el que se cree progre pasa, en mi modesta opinión, a la categoría de listo o lista, jeta o jeto. Cobra, y le felicitan, por ofender a la mitad de los que le pagan, ahora solo a los cristianos. Qué pena.