Rebelión contra la tasa turística de Más Madrid y Podemos

Podemos y Más Madrid han incorporado a su programa electoral la imposición de una tasa turística. También defendió la idea la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto. Aunque, días después, dio marcha atrás. La creación e implantación de este gravamen en la capital sigue levantando ampollas. Un impuesto «fantasma» que escapa aún de regulación a nivel europeo o estatal denominado «tasa turística», y que grava la estancia de una persona ajena a la ciudad o al país con una cantidad –una media de dos euros por noche– y que, supuestamente, se utiliza para paliar los impactos de acoger a gran número de viajeros cada año.

Hace unos días, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) mostró su total desacuerdo ya que esto perjudicaría de forma directa al sector hotelero y a los visitantes. A los primeros, por tener que ser ellos los encargados de la gestión de este «impuesto» ya que es en el importe de la estancia donde se ve incrementado. Y a los segundos, por descubrir en el destino el encarecimiento de su viaje. Para los españoles, este impuesto puede ser una verdadera sorpresa al llegar a otros países europeos, pues en España son solo dos comunidades autónomas –Cataluña y Baleares– las que cobran este tipo de tasa, pero lo cierto es que en el resto de Europa lo raro es que en las grandes ciudades no exista.

«Colegas de otras ciudades que han tenido esta tasa implementada nos confirman que el destino final no siempre es el turístico, por desgracia», reconoce a LA RAZÓN Carolina Duran, directora del Hotel Puerta de Toledo, justificando su oposición al posible cobro de este impuesto. «Creemos que el ciudadano lo está percibiendo como un impuesto más, no tiene cariz de tasa, para una ciudad como Madrid que después de mucho trabajo comienza a estar en el lugar que le corresponde. Sería un retroceso ante otras ciudades como destino», señala. Por ello, considera que la única forma de que esta fuese viable sería siguiendo una única premisa: que su destino fuese única y exclusivamente de aplicación turística.

Esta idea la comparte Víctor Vacas, director general de URSO Hotel&Spa. «Hay muchas ciudades en las que ese dinero se utiliza para promoción, sostenibilidad, nuevas relaciones con otros países… si todo ese dinero se aprovechase como tal, todos querríamos que existiese. Porque nos veríamos beneficiados». También considera importante resaltar la idea de la posibilidad de que esta tasa pueda suponer un filtro. «Nuestro hotel es boutique, cinco estrellas, alta exigencia, de clientes viajados que quizás no se vean afectados por la tasa turística… pero somos muchos hoteles. Por eso creo que lo importante es que se nos escuche y que se tomen decisiones políticas», apunta.

Desde la AEHM, consideran que en la actualidad no se dan las condiciones adecuadas para la imposición de una medida de este tipo. Su vicepresidenta, Mar de Miguel, señala que entienden que lo que se llama tasa turística realmente porque debería establecerse el marco jurídico necesario, sino un impuesto. «Lo que significa que hay una recaudación de esta figura impositiva que va a parar a una caja general de la administración», afirma a este periódico. Y añade: «En este sentido entendemos que no es correcto decir que se trata de una recaudación finalista, es decir, que vaya a un fin concreto. Porque legalmente no se puede garantizar esto. Al final depende de la voluntad política de cada momento para que esa recaudación se destine a fines vinculados con el sector turístico».

Desde la Asociación consideran que antes de poner en marcha la tasa turística hay otros temas de gran relevancia que se deben tener en consideración como la regulación de las viviendas de uso turístico. En respuesta a una constante demanda por parte del sector turístico para impulsar y consolidar el posicionamiento de Madrid como destino preferente para el turismo internacional, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento e IFEMA Madrid crearon Madrid Turismo by IFEMA.

Siempre bajo un enfoque global a través de la colaboración entre las administraciones y el sector privado. Con lo que han resaltado también la importancia de una planificación estratégica, el establecimiento de cauces que permitan un trabajo conjunto entre los diferentes actores, la optimización de los recursos públicos, y una gestión integral y sostenible del destino Madrid, ciudad y región, en su conjunto, con el fin de lograr impulsar y potenciar su posicionamiento turístico. Los frutos de esta iniciativa son ya evidentes y que se han materializado en campañas en distintos mercados de interés para la capital.