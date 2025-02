Retiran más de 3.000 artículos de santerías de Madrid

La Policía Municipal de Madrid llevó a cabo durante 2024 la inspección de 17 locales dedicados a la práctica de la santería, el esoterismo y otras actividades similares, inspecciones que revelaron una serie de irregularidades administrativas que fueron denunciadas y que levantaron dos atestados por maltrato, evitando el sacrificio de cinco animales dentro de un ritual, entre otras actuaciones. La Policía Judicial de la Comisaría de Medio Ambiente y Urbanismo (CMAU) fue la encargada de realizar esta amplia inspección a todos los locales donde se estaba practicando la santería, elevando su informe final tanto a la Jefatura del Cuerpo como a las distintas secciones y organismos con los que colabora de forma directa y coordinada. En el ámbito de la sanidad, los agentes intervinieron cautelarmente 267 artículos, incluyendo medicamentos, cosméticos y productos aplicables sobre la piel, como cremas, ungüentos, colonias y jabones. Y realizaron 15 denuncias relacionadas con el etiquetado de estos productos, que deberían incluir información como el nombre comercial completo, la función del producto, la persona o empresa responsable, el país de origen, el contenido nominal, la cantidad de producto, la fecha de caducidad, las precauciones de uso y el número de lote.

Además, los agentes verificaron que todos los productos cosméticos incluyeran la información sobre la empresa responsable del producto en territorio comunitario, la fecha de duración mínima, las precauciones particulares de empleo, el número de lote de fabricación y el país de origen, cuando se trate de cosméticos no comunitarios, según han publicado en el último número de la Revista de la Policía Municipal de Madrid. En materia del consumo, revisaron que los productos tuvieran el precio expuesto en una zona visible, y que en el etiquetado se hiciera constar, en castellano, el nombre de denominación usual o comercial del producto, la composición, el plazo recomendado para su uso o consumo y el contenido neto del producto. Además, comprobaron que los establecimientos tuvieran a disposición de los clientes el libro de reclamaciones y el cartel anunciador. Todos los locales inspeccionados fueron denunciados por expedir productos mal etiquetados y se intervinieron y tomaron muestras de aquellos que no presentaban autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. "A pesar de haber recibido algunas denuncias que apuntaban a que expedían en su interior productos que contenían grasa de animales protegidos, pelo, piel, uñas o colmillos; esto no fue verificado. Sí se comprobó que algunos de ellos tenían nombres comerciales que podían llevar a duda, como 'Grasa de León' u 'Ojo de tigre', sin que esto mismo constara en la composición, interviniéndose muestras que fueron analizadas sin detectar ninguno de estos elementos", señalan los agentes.

A su vez, les habían llegado denuncias sobre preparados herbáceos para ofrecer a las deidades, que podían contener 'jutía', un roedor caribeño muy usado en rituales, que hasta el año pasado se encontraba dentro de las especies protegidas por el Convenio Internacional CITES pero que, en la actualidad, ya ha salido del catálogo, procediendo de igual manera y obteniendo idéntico resultado. Su intento de introducción en España de manera ilícita, tratando de sortear el control de aduanas en frontera, es una práctica habitual, especialmente controlada por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). En uno de los locales inspeccionados, los policías municipales intervenieron semillas de Abrus precatorius, conocidas como peonías, tento o chumico, algo muy tóxico, pero que no se estaba ofertando al público. El SVA participó en estas inspecciones enfocándose en la detección de productos que están recogidos en el Convenio sobre el Contrabando y el Convenio CITES, o que podrían haber sido importados a España desde terceros países, de forma ilícita. Durante estas inspecciones, se inmovilizaron cautelarmente un total de 3.281 artículos, incluyendo 354 envases de productos sin identificar y se consiguió ubicar una nave, en la Comunidad de Madrid, que era la proveedora de la práctica totalidad de locales inspeccionados. También allí se realizó una intervención conjunta.