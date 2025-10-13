Las Rozas abre el plazo para solicitar el cheque bebé de 1.000 euros: ¿Quién puede beneficiarse?

El Ayuntamiento de Las Rozas ha abierto el plazo de solicitud del Cheque Bebé de 1.000 euros para familias con hijos nacidos o adoptados en 2024 y 2025, una ayuda presentada por el alcalde, José de la Uz, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, con el objetivo de apoyar la natalidad y la conciliación familiar.

Las solicitudes podrán realizarse de forma presencial o telemática a través de la sede electrónica municipal. Para los nacimientos o adopciones producidos entre el 1 de enero de 2024 y el 13 de octubre de 2025, el plazo de solicitud es de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, hasta el 1 de noviembre. En los casos posteriores, el plazo será de 20 días hábiles desde el nacimiento o adopción.

Podrán beneficiarse de esta ayuda las personas empadronadas en Las Rozas durante al menos un año ininterrumpido antes del nacimiento o adopción y que continúen empadronadas en el momento de la solicitud. Los menores deberán figurar también empadronados con el progenitor o tutor que solicite la ayuda.

Entre los requisitos, se incluye estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y no haber sido privado de la patria potestad. La documentación a presentar comprende el Libro de Familia o certificado de nacimiento o adopción, así como el certificado bancario de titularidad de cuenta.

Las solicitudes podrán presentarse en las Oficinas de Registro del Ayuntamiento -tanto en la Casa Consistorial, como en el Polideportivo Dehesa de Navalcarbón o el Centro Cívico de Las Matas- o a través de la sede electrónica municipal y del Registro Electrónico General (redsara.es).