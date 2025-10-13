Natalidad
Las Rozas abre el plazo para solicitar el cheque bebé de 1.000 euros: ¿Quién puede beneficiarse?
Para los nacimientos o adopciones producidos entre el 1 de enero de 2024 y el 13 de octubre de 2025 el plazo de solicitud es de 20 días naturales
El Ayuntamiento de Las Rozas ha abierto el plazo de solicitud del Cheque Bebé de 1.000 euros para familias con hijos nacidos o adoptados en 2024 y 2025, una ayuda presentada por el alcalde, José de la Uz, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, con el objetivo de apoyar la natalidad y la conciliación familiar.
Las solicitudes podrán realizarse de forma presencial o telemática a través de la sede electrónica municipal. Para los nacimientos o adopciones producidos entre el 1 de enero de 2024 y el 13 de octubre de 2025, el plazo de solicitud es de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, hasta el 1 de noviembre. En los casos posteriores, el plazo será de 20 días hábiles desde el nacimiento o adopción.
Podrán beneficiarse de esta ayuda las personas empadronadas en Las Rozas durante al menos un año ininterrumpido antes del nacimiento o adopción y que continúen empadronadas en el momento de la solicitud. Los menores deberán figurar también empadronados con el progenitor o tutor que solicite la ayuda.
Entre los requisitos, se incluye estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y no haber sido privado de la patria potestad. La documentación a presentar comprende el Libro de Familia o certificado de nacimiento o adopción, así como el certificado bancario de titularidad de cuenta.
Las solicitudes podrán presentarse en las Oficinas de Registro del Ayuntamiento -tanto en la Casa Consistorial, como en el Polideportivo Dehesa de Navalcarbón o el Centro Cívico de Las Matas- o a través de la sede electrónica municipal y del Registro Electrónico General (redsara.es).