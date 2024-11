No tenemos remedio

A las doce de la mañana sonó la alarma en mi academia en Oxford. Uno de los alumnos dirigió la evacuación. Alumnos, profesores y dirección bajamos con disciplina a la calle. El simulacro de incendio fue ejecutado con orden y rapidez. Se repitió otras dos veces en dos meses.

Hace unos 15 años sonó una alarma en el periódico donde trabajaba, la única en 24 años. Salimos de mala gana. El director y los jefes no salieron (¿para qué?). Lo tomamos a cachondeo, a pesar de las llamadas del comité de seguridad.

El Ayuntamiento de Madrid exigió la suspensión de un partido del Atlético de Madrid (vaya papelón de la Liga en esta crisis) y alertó a los ciudadanos de una dana. Muchos se quejaron por «alarmar sin razón». La tormenta se movió, atacó la zona de Aldea del Fresno mató a dos personas y provocó un desastre.

He estado muchas horas escuchando y leyendo sobre la dana asesina. Han hablado auténticos idiotas, a los que no sé cómo les dan voz algunos medios, y gente sensata. De lo mejor que he escuchado: Desde que el técnico de la AEMET detecta una situación grave hasta que llega a los interesados se producen entre 5 ó 6 llamadas intermedias. La posibilidad de encontrar en el camino a un imbécil es preocupante.

Si mezclamos la nula educación en protección civil, la falta de buena información y los errores de unos y otros se termina con un incidente en el barro con los reyes, Sánchez y Mazón. Los reyes han salido reforzados tras sufrir con su pueblo valenciano y escuchar, sin filtros, su desesperación. Hoy miles de personas en Valencia no tienen nada. Sobre todo no tienen un Estado que les ampare.