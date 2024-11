Test para saber si eres Denominación de Origen 100% madrileño: responde el cuestionario y compruébalo

Por muchas materias que se incluyan en los planes de educación obligatoria, aunque sean fundamentales, nunca será esta la mayor fuente de conocimientos y enseñanzas vitales. Ya lo decía el poeta, que "se hace camino al andar", y es que las experiencias y sabidurías se adquieren mejor en el propio trasiego vital, en los momentos compartidos con amigos y semejantes.

Saber resolver una ecuación de segundo grado es importante, pero tanto o más también dar los buenos días al vecino, sujetar la puerta a quien entra o conocer el lugar donde residimos o nos hemos criado. Hoy en día la sociedad moderna, con tanta digitalización, ha hecho posible que uno esté entretenido y sobreviva sin llegar a salir de casa. Esto esta provocando que algunos miembros se aísles, y cada vez más jóvenes vivan como los ermitaños, encerrados en sus hogares como eremitas que ignoran las raíces de donde se asientan.

Ambiente en el parque del Retiro

Madrid, al tratarse de la capital y centro neurálgico de España, es una de las regiones que más emigración interior atrae, tanto que a veces cuesta encontrar una persona con más de tres generaciones nacidas aquí. Aún así, se trata de una Comunidad Autónoma abierta y hospitalaria, donde ciudadanos de toda la nación o de fuera llegan para convivir como uno más. Con el tiempo, uno acaba 'haciéndose de Madrid', interiorizándola como parte de su cultura y costumbres.

No existe un 'decálogo del buen madrileño', pero de haberlo, cualquier ciudadano de Madrid que se jacte de haberse criado o nacido en la capital debería ser capaz de responder a una serie de cuestiones sobre el lugar donde habita. Fuera de los tópicos, hay ciertos datos que le delatan a uno como 'madrileño auténtico'.

Para el juego de hoy, les arrojaremos preguntas fundamentales y básicas que toda persona que haya pasado tiempo de su vida en Madrid debería ser capaz de responder sin mucha complicación. Al final les mostraremos las soluciones, pero no hace falta que hagan trampas, si suspenden no les retirará el abono de metro ni nada por el estilo. Aquí les presentamos el test para medir su nivel de cultura general madrileña, comenzamos.

Historia. ¿Por qué la bandera de la Comunidad de Madrid tiene siete estrellas exactamente?

Geografía. ¿A qué altura sobre el nivel del mar se encuentra la estatua del 'Ángel Caído' en el Parque del Retiro?

Ciencia. ¿De qué especie son los pájaros verdes que se consideraban una plaga en Madrid hasta hace pocos meses?

Televisión. ¿Para qué sirve el famoso 'Pirulí' o antena de Torrespaña?

Música. ¿Cómo se llama el mítico bar de 'La Movida' madrileña donde hay pintado un mural de Antonio Vega?

Gastronomía. ¿Cuáles son los principales usos de los frutos del madroño, el árbol que aparece en el escudo de Madrid?

Soluciones:

Historia. ¿Por qué la bandera de la Comunidad de Madrid tiene siete estrellas exactamente? Las 7 estrellas representan la constelación de la Osa Mayor, observable a simple vista desde la madrileña Sierra de Guadarrama.

Geografía. ¿A qué altura sobre el nivel del mar se encuentra la estatua del 'Ángel Caído' en el Parque del Retiro? Esta fuente o monumento, una de las pocas dedicadas al diablo en el mundo, está a exactamente 666 metros sobre el nivel del mar, un número tradicionalmente asociado al demonio.

Ciencia. ¿De qué especie son los pájaros verdes que se consideraban una plaga en Madrid hasta hace pocos meses? Se trata de las 'Myiopsitta monachus', mejor conocidas como "cotorras argentinas", un ave originaria de Sudamérica.

Televisión. ¿Para qué sirve el famoso 'Pirulí' o antena de Torrespaña? Actualmente, funciona como una antena de telecomunicaciones que se encarga de emitir señales de TDT (Televisión Digital Terrestre) y otras frecuencias de radiotelevisión.

Música. ¿Cómo se llama el mítico bar de 'La Movida' madrileña donde hay pintado un mural de Antonio Vega? Se trata del 'Penta' o 'Pentágono', un local abierto en 1976 y uno de los iconos del panorama musical de los 80 en España.

Gastronomía. ¿Cuáles son los principales usos de los frutos del madroño, el árbol que aparece en el escudo de Madrid? Mayormente, se utiliza tanto para la elaboración de mermeladas y confituras como para la creación de un 'licor de madroños' tradicional, a través de una fermentación alcohólica.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.