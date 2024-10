Torpedo a la sanidad madrileña

El Gobierno de España prepara un torpedo contra la sanidad madrileña que hará que las listas de espera aumenten de forma brutal si las aseguradoras privadas no llegan a un acuerdo con el ejecutivo en el convenio de Muface. El acuerdo asiste a los funcionarios que prefieren una colaboradora médica a la Seguridad Social.

Se calcula que un millón de personas (funcionarios y sus familiares) están en Madrid en las aseguradoras de Muface. Si el Gobierno no logra que las empresas se presenten al concurso (afirman que pierden dinero) ese millón de personas pasará automáticamente a la Seguridad Social dependiente de la Comunidad de Madrid, es decir de Isabel Ayuso, objetivo principal de Sánchez.

Los madrileños votan a Ayuso y no es precisamente por la brillantez de su consejera de Sanidad que no tiene ningún problema en mentir (estilo Gobierno central), como hizo con el asunto de los aviones sanitarios fantasma que paga Madrid y están cuando quieren sus dueños en Croacia, Italia o Sabadell. Yo después del asunto aéreo le he puesto la etiqueta de «no me fio».

La sanidad madrileña es profesionalmente la más brillante de España, pero su gestión suspende: listas de espera en intervenciones y pruebas diagnósticas, en consultas de especialistas, falta de sanitarios,... Y la población no cree que con la actual gestión mejore, o eso es lo que perciben los ciudadanos.

¿Qué pasará si de golpe entran un millón de personas en la Seguridad Social? Caos y sobre todo palo para la presidenta de Madrid, que es a quien la gente conoce. El Gobierno desgastará a su rival y sobre todo vencerá en otra guerra: la ideológica, que busca acabar con lo privado, aunque funcione bien, y sea más barato.