Veremos la semana pasar en un mercado y entre pizzas, percebes y pan

Es lunes y volvemos a dedicar estas líneas a esos planes que recomendamos realizar para hacer llevadera la semana. Comenzamos por Mercado Madriles Reina Victoria, un espacio recién abierto, que acoge a todo comensal con hambre desde el alba, ya que se acoge a la tendencia de darnos de comer cuando nos venga en gana. Desde el primer café hasta la penúltima copa en Gingko Bar, la barra idónea donde convocar a los suyos para disfrutar de una cerveza o de un vino. El cóctel, pídalo en Gingko Cocktail. Se encuentra en el VP Sognio Metropolitano y se compone de cinco puestos. Tomen nota, porque los clásicos tacos mexicanos debe pedirlos en Taco Santo. Nos gustó tanto el decochinita pibil con cebolla encurtida como las quesadillas. Por otra parte, con las elaboraciones de Kung Food viajamos a Oriente al optar por el bao de pato asado a las cinco especias y por las gyozas de pato también con cebolleta china.En Healthy Canalla triunfan el salmón asado en costra de hierbas con lima y el tartar de aguacate con pesto de almendras. Sin embargo, ese día que le apetezcan unas raciones, su hueco se encuentra en Tapeo Madriles. La ensaladilla, las bravas y las croquetas de jamón no fallan. Tampoco, cualquier bocado, dulce o salado, que pidan en Pan.Delirio.

Seguimos, porque recuerden que han pasado 115 años desde la apertura de Mandarin Oriental Ritz y para celebrarlo Palm Court ha diseñado un menú compuesto por cinco elaboraciones (115 euros), que incluye un cóctel de gambas kimchi, raviolis de Parmigiano a la florentina con avellana y trufa melanosporum, lenguado à la meunière, pechuga de pintada asada con fettuccine y berenjena al Josper, y crème brûlée con aire de naranja valenciana, helado de miel de azahar y tuile.

El Grupo La Máquina anuncia una nueva edición de sus Jornadas del Percebe Gallego Terciado, procedentes de las costas más batidas del Atlántico y capturados en cantidades limitadas. El precio es de 13 euros los cien gramos.

No dejen de probar en Parking Pizza (parkingpizza.com) el manjar (17 euros) en el que han colaborado Petramora y Rooftop Smokehouse. Petramora aporta la carne de ternera, procedente de su propia finca en la Dehesa de la Guadaña (Zamora), criada en libertad, picada a cuchillo, aliñada con sal, pimienta y aceite. Rooftop Smokehouse la ahúma después en su obrador de Barcelona, con madera natural y sin prisas, como todo lo que hacen. Una carne sin disfraces, que se defiende sola. Y, Parking Pizza pone la masa de fermentación lenta, el horno de leña y ese modo tan suyo de hacer las cosas: sin artificio, pero con intención. La propuesta se construye sobre una base de fior di latte y fontina acompañada de finas láminas de patata y cebolla. Ya fuera del horno, se remata con pecorino rallado, yema de huevo y un aceite cítrico de estragón, que aporta frescura y redondea el conjunto. Por supuesto, el jueves, como debería ser a diario, pondremos en valor el buen pan al ser su día mundial y visitaremos Madreamiga (madreamiga.com), el obrador de Begoña San Pedro e Ichi Aragón. No saldremos sin nuestro pan de calabaza, una creación artesanal, que rinde homenaje al otoño. Hecho con calabaza asada al horno, aceite de oliva virgen extra y especias naturales, como canela, jengibre, clavo y nuez moscada, tiene una miga húmeda y esponjosa, con el toque crujiente de las nueces. Las especias y la calabaza aportan propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, mientras que las nueces suman ácidos grasos saludables y un agradable contraste de textura. Y, si aún no han probado el mollete de pollo en pepitoria (11 euros) que anuncia la carta de Casa Orellana (casaorellana.com), corran. El motivo es claro: se trata de una receta de la cocinera y escritora Bea Garaizábal. Preparado con contramuslos deshuesados, almendra y azafrán, se acompaña de patatas fritas y una mayonesa de azafrán.

Y, recuerden, los viernes, el planazo gastro lo encontramos en el templo de Roberto Ruiz, en Barracuda MX (barracudamx.es), ya que mientras «enchilamos» la tarde, escucharemos buena música.