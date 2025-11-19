Zuloan, el nuevo rincón vasco en Madrid que rinde culto al producto y la brasa

La palabra Zuloan significa “en el agujero” en euskera, el lugar donde descansan las brasas antes del festín. El nombre representa su forma de preparación, siendo protagonista de la mayoría de los platos. El restaurante apuesta por una cocina honesta, donde el sabor surge del respeto al producto y del oficio de quien lo trabaja. No hay adornos ni elementos innecesarios, solo técnica y calidad en la materia prima.

La carta es corta, directa y pensada para poner el foco en el producto. Pescados a la brasa como son el rodaballo, el besugo y el lenguado, tres clásicos del Cantábrico que se cocinan con la precisión y el respeto propios de la tradición vasca. En carnes, el chuletón de rubia gallega, la picaña y el solomillo al pacharán, que resumen lo mejor del Norte. El punto justo de brasa, el aroma del humo y la textura perfecta son la verdadera firma de la casa. Piezas seleccionadas, maduradas con criterio y tratadas con la paciencia que exige el fuego lento.

Los pescados del Cantábrico son indispensables en la carta de Zuloan 27 Studio PR

Los entrantes muestran la parte más sutil y contemporánea del proyecto, sin alejarse de su raíz. Destacan entre sus preparaciones: la croqueta de centolla con gamba alistada, el tartar de vieira y la flor de calabacín rellena de gamba de Huelva.

Detalles que importan

Zuloan ha formado su concepto en torno a la importancia que cultivan los detalles. La vajilla ha sido elaborada artesanalmente y diseñada en exclusiva para el restaurante, reforzando una experiencia exclusiva de los comensales.

La bodega recorre las principales denominaciones de origen españolas, con especial atención a Rioja y Ribera del Duero, junto a cavas y champanes elegidos para acompañar sin competir por protagonismo.

El alma del proyecto

Con solo 35 plazas, Zuloan propone una experiencia íntima, elevada y pensada para disfrutar del tiempo y la conversación. En las próximas semanas sumará un salón privado para encuentros más personales.

La bodega presta especial atención a Rioja y Ribera del Duero 27 Studio PR

Detrás del proyecto hay un equipo joven que comparte una misma idea: cocinar como se vive en el Norte, con alma, y con orgullo.

Álvaro Villanueva Várez, Fundador y CEO de Zuloan

Formado en finanzas en Londres y con el Gran Diplôme de Le Cordon Bleu Madrid, Álvaro Villanueva ha desarrollado su carrera en algunos de los restaurantes más reconocidos de Madrid y São Paulo (Brasil). Su trayectoria combina la visión empresarial con una sólida base gastronómica, dando lugar a Zuloan, su nuevo proyecto que rinde homenaje a la cocina del norte con un enfoque contemporáneo y de máxima calidad.

Datos prácticos

ZULOAN

Calle de Valenzuela, 10 (Retiro), Madrid

91 354 56 17

zuloan.es

@zuloan.madrid

Miércoles a domingo: 13h-16h / 20h-24h

Precio medio: 60-80 € por persona