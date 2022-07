Camilla Telles CEO de FarmCom y agro «influencer» en Brasil: «El sector agro es parte de la solución, no parte del problema»

A Camilla Telles, le generaba «malestar» darse cuenta de que la industria agro es víctima de muchas críticas basadas en «falsedades y fake news». Así que, un día, esta productora rural brasileña decidió subir un vídeo a internet. Hoy, es la principal influencer de agronegocio en su país. La entrevistamos tras su participación en los seminarios« El futuro quede seamos construir: La colaboración agroambiental entre Brasil y España» de Casa de América y «Geopolíticas de seguridad alimentaria», en la Embajada de Brasil.

¿Qué lugar ocupa Brasil dentro del sistema agroalimentario mundial?

Brasil es el granero del mundo, por su gran área territorial y también porque produce productos muy diversos: frutas, soja, carne de res, cerdo, pollo... que exporta para más de 190 países. En todo el mundo, de cada 4 productos en el mundo, al menos 3 son brasileños. Durante la crisis del coronavirus, el sector fue el sostén para el economía de Brasil [la industria agropecuaria forma el 21,4 % del PIB del país] ya que aumentaron las exportaciones.

¿Cómo está afectando la crisis y la escasez de fertilizantes a los productos brasileños?

Los costes de producción están subiendo mucho. Los fertilizantes tienen un precio muy alto, el precio de los alimentos también. Durante la pandemia, el gobierno aprobó una ayuda financiera para los consumidores que terminó ampliando el precio y provocando inflación. A esto se une ahora la crisis geopolítica de Ucrania y Rusia. Pero el agronegocio crece independientemente de la economía, independientemente del político en el poder. Rompe récords de productividad, porque nuestro agricultor es un guerrero y siempre ha superado las dificultades políticas o climáticas.

¿Qué papel tiene que ofrecer Brasil en el contexto global?

Brasil tiene que abrir sus puertas a nuevas relaciones comerciales con otros países. Estamos viviendo una crisis alimentaria mundial. Nos tenemos que unir. Eventos como este en el que estamos aquí hoy, en la embajada. Españoles y brasileños conversando. La colaboración resulta importante importante para el negocio agrícola.

¿Cómo se soluciona el aumento de población mundial unido a las necesidades alimentarias y el uso de un suelo tan rico como el brasileño?

Con Tecnología. Con Innovación. En los últimos 40 años, Brasil ha invertido mucho en tecnología hasta el punto en que ya tenemos la capacidad de producir mucho más en el mismo espacio geográfico sin necesidad de deforestar. Tenemos el desafío de producir más alimentos y tenemos que invertir en tecnología para garantizar una producción sostenible que consiga alimentar al mundo sin olvidarse de proteger a la naturaleza del planeta.

¿Por ejemplo, con qué herramientas?

Lo hacemos sobre todo con semillas transgénicas, que producen más en el mismo espacio, con cultivos biológicos o incluso integrando la industria agropecuaria en los bosques, porque, como los animales emiten gases de efecto invernadero y las plantas los absorben, se colocan en el mismo terreno para que se neutralicen. Unimos dos culturas diferentes en el mismo lugar.

En España ha habido protestas por la soja como responsable de la deforestación en Brasil, ¿qué retos afronta el sector?

La comunicación es el gran desafío. En mi canal de YouTube he entrevistado a pueblos indígenas que son productores de soja. Es que hay varias verdades que no son dichas. Las organizaciones ecologistas muestran el problema. Pero la agricultura no es parte del problema, es parte de la solución. El desafío de Brasil es comunicar mejor, mejorar nuestra imagen y que el sector sea valorado como merece. Porque la realidad es que la producción de alimentos se lleva a cabo de la mano de la preservación del medioambiente. Tenemos océanos de plantaciones verdes y, dentro de esas plantaciones, existen grandes áreas de preservación. Es más que posible mantener la armonía.

¿Cómo?

La agricultura consigue mitigar las emisiones de carbono con un uso responsable del suelo y de los fertilizantes. Se llama gestión de equilibrio, y Brasil lo está haciendo cada vez más. También tenemos uno de los mayores centros de conservación de plantas y semillas autóctonas del mundo.