¿Por qué llamarlo carne si no lo es?

Cualquiera puede ir a un restaurante vegano y encontrar un universo paralelo de trampantojos de origen vegetal con nombres de platos cotidianos. Burratas, calamares, ceviches, hamburguesas y otras delicias se presentan en formas y sabores absolutamente apetecibles para reafirmar el veganismo como una opción (nunca obligación) muy respetable.

También en los supermercados es cada vez es más habitual encontrar beicon, escalopes, filetes, salchichas, chorizos o albóndigas de origen vegetal expuestos junto a otros, hay que decirlo, menos atractivos como el tofú y el seitán. El empleo de nombres de la industria cárnica o láctea para referirse a estos productoses, de hecho, una práctica habitual y motivo de una larga controversia entre la industria cárnica, para la que esto genera confusiones y equívocos, y la comunidad vegana, que esencialmente apela a la libre expresión.

Francia aprobó hace menos de un mes un decreto que a partir del 1 de octubre impedirá emplear la terminología propia de los sectores tradicionalmente asociados a la carne y el pescado para designar”productos que no pertenecen al reino animal y que no son comparables”. Medida que ya vino a debatir en 2020, sin éxito, el Parlamento Europeo e incluso la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, un año más tarde, en forma de proposición no de ley de Vox y con el mismo resultado.

¿Por qué llamarlo carne cuando quieren decir vegetal? ¿Será por marketing, por hacer más atractivos o “comprensibles” estos productos? ¿Por falta de sustantivos para definirlos? ¿Cómo llamar si no a una masa de legumbres y verduras que simula una hamburguesa, aunque en sentido estricto no lo sea? Realmentees complicado pero, cuando alguien toma la determinación de eliminar de su dieta los alimentos de origen animal, ¿realmente necesita estos usos semánticos?