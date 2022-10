Bodegas Matarromera, premio a la mejor iniciativa del sector agropecuario

Bodega Matarromera acaba de recibir el Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario, un galardón de carácter bienal, dotado con 30.000 euros, que Fundación Mapfre concede anualmente para reconocer iniciativas en el ámbito agropecuario que destaquen por su innovación dirigida a mejorar los estándares de control de calidad y seguridad en su cadena productiva, optimizar la utilización de los recursos y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La compañía, ha puesto en marcha una estrategia empresarial llamada «Matarromera Sostenible en el planeta Tierra. Objetivo 2030», que comprende un conjunto de medidas que van desde la ecoeficiencia del diseño de edificaciones a la reducción de consumo de emisiones, el cálculo de su huella de carbono, el tratamiento de residuos, el aprovechamiento de subproductos o la producción ecológica...

Vegan Food Club evita la emisión de 711 toneladas de C02

Vegan Food Club es una foodtech española de comida 100% vegana a domicilio que comenzó a prestar servicio en 2021 a través de un sistema de suscripción gratuito y cancelable fácilmente. En este tiempo han conseguido: evitar la emisión de 711 toneladas de CO2 y ahorrar 440.000 m3 de agua con sus 180.000 platos servidos a sus clientes. Además, ha reducido este año un 90% el plástico en sus envases.

Heineken construye una planta termosolar

Heineken se ha aliado a la empresa Engie para arrancar en Sevilla la construcción de la primera planta de generación de energía termosolar 100% renovable de la industria española. La nueva planta termosolar, de 20 millones de euros, se instala dentro de los terrenos de su fábrica en Sevilla, para autoconsumo y como un equipo alternativo de generación de energía térmica para los procesos de fabricación.

Ametller Origen contra el desperdicio alimentario

Ametller Origen, firma especializada en productos frescos y elaborados de calidad, y Too Good To Go, la mayor app que lucha contra el desperdicio de alimentos en el mundo, han puesto en marcha un proyecto pionero impulsando la primera ‘concept store’ sobre el desperdicio de alimentos. Hasta el 10 de octubre, cinco tiendas emblemáticas de la marca serán espacios de aprendizaje sobre el desperdicio alimentario.

A debate la primera ley de bienestar animal

El proyecto de ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales acaba de comenzar su tramitación parlamentaria con polémica incluida: sin los perros de caza, y otros animales empleados en actividades profesionales.

Promueven la movilidad sostenible entre los gamer

La primera liga amateur de deportes electrónicos entre ciudades, Esports City League, y la aplicación móvil Light han lanzado Planet Challenge, una iniciativa para promover hábitos de movilidad sostenible entre la comunidad gamer.

Vuelve el festival de cine «eco» Another Way Film

Vuelve la programación de Another Way Film festival a Madrid. Hasta el próximo 11 de octubre se podrá disfrutar de la programación de cine sobre cambio climático y medio ambiente y de actividades infantiles y para la familia.