Teresa Parejo (Iberia): «La descarbonización del sector aéreo dependerá del avance de la tecnología»

Teresa Parejo (Tenerife, 1972) es una investigadora experta en cambio climático que voló del mundo universitario para aterrizar en el corporativo. Desde 2019 está al frente de la sostenibilidad de Iberia. Su llegada coincide con hechos clave, como los primeros vuelos con biocombustibles producidos en España a partir de residuos.

¿Cómo es trabajar en universidades como la Universidad de Nueva York o Columbia?

Tuve la suerte, durante un periodo relativamente largo de mi vida, de dedicarme a la investigación sobre regulación y políticas del cambio climático en Nueva York. Tras mucho esfuerzo, conseguí vincularme al Sabin Center for Climate Change Law de Columbia y, gracias a ello, me surgió la oportunidad de participar en la COP-21 en París. Allí conocí a un grupo de expertos que trabajan en el Pacto Mundial por el Medio Ambiente, un texto que se está negociando en la ONU para reforzar la eficacia del Derecho ambiental existente y contribuir a cumplir la Agenda 2030. Fue una gran experiencia a nivel laboral y personal, que además me abrió la puerta para trabajar en Iberia.

¿Cómo fue ese salto del mundo académico al privado?

Antes de incorporarme a Iberia como directora de Sostenibilidad, desarrollé mi carrera profesional en la Universidad Carlos III de Madrid, de la que era profesora en el área de Derecho administrativo. El salto de lo académico a la empresa fue desafiante y apasionante al mismo tiempo. Son dos mundos muy diferentes, pero mucho de lo que aprendí en la universidad me ha servido para desarrollar mi trabajo en Iberia.

Llega a la aerolínea en 2019. ¿Qué estrategias quiere implementar bajo su dirección?

En Iberia hay un verdadero compromiso con la sostenibilidad y siempre lo ha habido. Por ejemplo, fuimos pioneros en la publicación de informes de sostenibilidad, que iniciamos en 1954. Lo que hicimos cuando me incorporé fue ponerle palabras a lo que llevamos haciendo desde hace décadas. Estructuramos conjuntamente las iniciativas de sostenibilidad ambiental y social bajo un mismo paraguas. Nuestra estrategia de sostenibilidad se organiza en cuatro pilares: la transición ecológica del sector aéreo (donde se incluyen todas las iniciativas de renovación de flota, operaciones más eficientes y utilización de combustibles de origen sostenible de aviación, entre otras iniciativas), la creación de una experiencia de viaje más sostenible para los clientes (a través de la digitalización de servicios, la eliminación progresiva de plásticos a bordo, el desarrollo de su sistema de gestión de residuos y la compensación de la huella de carbono), la formación, sensibilización y participación en materia de sostenibilidad de los empleados de Iberia y el compromiso con la sociedad, poniendo en valor el impacto social de la aviación a la sociedad a través de la conectividad.

Y llegó la pandemia. ¿Afectó al desarrollo de proyectos de sostenibilidad?

A pesar de que el Covid-19 ha sido la crisis más desafiante a la que se ha tenido que enfrentar el sector de la aviación en la historia moderna, no disminuyó nuestros esfuerzos para cumplir con nuestros compromisos de sostenibilidad. Tomamos la decisión de retirar de nuestra flota los aviones A340, aeronaves con cuatro motores que se utilizaban para las rutas trasatlánticas, y sustituirlos por aviones bimotores (A330 y A350), que son entre un 30-35% más eficientes y más respetuosos con el medio ambiente.

En el ámbito social, la pandemia del COVID-19, si cabe, evidenció la contribución de la actividad de la compañía al bienestar de la sociedad. Realizamos más de 70 vuelos de repatriación, incluso desde lugares a los que nunca antes habíamos volado, como Sídney y Katmandú, también fuimos un agente activo en el envío y distribución de vacunas contra el COVID-19 y de las mascarillas y material de protección individual.

¿Cuáles considera los mayores hitos ambientales de Iberia?

Es una pregunta difícil porque realmente hay muchos proyectos que merecen ser destacados. Resaltaría el lanzamiento de programa CO2labora, con el cual nuestros clientes pueden compensar las emisiones de sus vuelos a través de dos proyectos climáticos certificados y también, por ejemplo, el proyecto de reciclaje de los antiguos uniformes. Pero si tuviera que quedarme con uno, serían los primeros vuelos de largo radio con combustible sostenible de aviación producido en España en colaboración con Repsol, el año pasado.

El último sello que reciben es Madrid Excelente. ¿Por qué es tan importante?

El sello de Madrid Excelente es un sello de calidad de la Comunidad de Madrid que se otorga a organizaciones que apuestan por la mejora continua, por la innovación, la sostenibilidad social y ambiental y por la satisfacción del cliente. Conseguir el sello y ser una empresa certificada es un orgullo para Iberia porque significa que somos una empresa que cuida del planeta, que mejoramos la vida de las personas, que buscamos el progreso y que tenemos un propósito que va más allá de lo económico. Es un reconocimiento al esfuerzo del equipo humano de Iberia y nos empuja a seguir desarrollando nuevos proyectos de sostenibilidad.

Sí, sí existe. Es innegable la dificultad para lograr la descarbonización del sector aéreo, por depender del avance de tecnologías que están actualmente en desarrollo y por estar sujetos a estrictas normas de seguridad de las operaciones, que ralentizan cualquier modificación que pudiera ser necesaria en favor de una mayor sostenibilidad. Pero ello no impide el compromiso de IAG, grupo de aerolíneas del que formamos parte, que en octubre de 2019, fue el primero del mundo que se comprometió a alcanzar emisiones netas cero de CO2 en el año 2050. El camino hasta lograrlo es desafiante, pero tenemos una hoja de ruta clara para cumplirlo y me atrevo a decir que vamos en la dirección correcta. Este verano, fuimos reconocidos por la consultora independiente de aviación IBA como la segunda aerolínea del mundo que más ha reducido sus emisiones de CO2 en los vuelos de largo radio. El compromiso es definitivo.

La renovación de la flota es una de las oportunidades que hay para descarbonizar el sector. Otros elementos tecnológicos en favor de la descarbonización de la aviación incluyen la digitalización de procesos, la eficiencia en las operaciones o el desarrollo de combustibles sostenibles. La tecnología nos va a permitir descarbonizar el sector, aunque exija más tiempo que en otros sectores, y el compromiso de Iberia es definitivo.

Sí, sí existe. El camino hasta lograrlo es desafiante, pero tenemos una hoja de ruta clara para cumplirlo y, me atrevo a decir que vamos en la dirección correcta. Este verano, Iberia fue reconocida por la consultora independiente de aviación IBA como la segunda aerolínea del mundo que más ha reducido sus emisiones de CO2 en los vuelos de largo radio, aquellos para los que actualmente no existe alternativa más eficiente al transporte aéreo y de donde provienen el 80% de las emisiones. Según este informe, desde 2019 hemos reducido nuestras emisiones de CO2 un 17% por asiento-kilómetro en sus vuelos de largo radio.

El objetivo de las emisiones netas cero se consigue, como ya he indicado, a través del desarrollo de distintas iniciativas que incluyen la renovación de flota, la utilización de los combustibles sostenibles de aviación, la compensación de las emisiones y la mejora de la eficiencia de las operaciones, entre otros. Siempre, contando con la investigación de nuevos materiales, y el desarrollo de tecnologías avanzadas.