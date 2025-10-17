Naturgy acaba de comenzar los trabajos de construcción de sus primeros proyectos de almacenamiento con baterías en España. Se trata de las baterías que hibridarán los parques fotovoltaicos de Tabernas I y II, en la provincia de Almería, y El Escobar y Piletas I, en Las Palmas (Canarias), también gestionados por esta empresa.

Estos proyectos de almacenamiento se incluyen en la cartera total de 10 proyectos que Naturgy quiere poner en marcha el próximo año: nueve de ellos hibridados con plantas fotovoltaicas y un proyecto de almacenamiento stand alone”, conectado directamente a la red, en Vigo (Pontevedra). Gracias a estos, la energética sumará una potencia total de 160 MW y 342 MWh de capacidad al sistema energético nacional. Además, la capacidad de almacenamiento de estos proyectos será de aproximadamente 125.000 MWh al año.

Fuerte Group crece en empleo y en lujo sostenible

Fuerte Group Hotels acaba de presentado hoy su Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2024, un documento que recoge los principales hitos alcanzados por la cadena andaluza. Durante ese año, la plantilla del grupo hotelero aumentó 938 empleados con respecto a 2023. Además, el grupo redujo su huella de carbono en un 1,5% y reforzó las compras a proveedores locales, con un aumento del 10,6% en Andalucía.

Duras críticas al decreto de prevención de incendios

A pesar de que la consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura ha defendido el texto del decreto de ayudas por los incendios, las organizaciones agrarias reclaman más fondos para los agricultores afectados. La tensión ha sido alta en el último Consejo Asesor Agrario. Desde organizaciones como UPA y Asaja consideran que el decreto es un desastre y prometen nuevas protestas si no hay acuerdos.

IBM inaugura centro de computación cuántica

El Gobierno Vasco e IBM han inaugurado el primer IBM Quantum System Two operativo en Europa, instalado en el Centro de Computación Cuántica IBM-Euskadi, en Donostia/San

Sebastián. La instalación de este sistema marca un hito para consolidar a Euskadi como polo internacional en tecnologías cuánticas. Además, esta instalación de IBM es la segunda puesta en marcha de este sistema fuera de EE UU.

Futuro vegetal pinta de rojo un cuadro del Museo Naval

Mientras tenía lugar el desfile por el Día de la Fiesta Nacional, dos activistas de Futuro Vegetal lanzaban pintura roja sobre un cuadro del Museo Naval de Madrid. El colectivo, que no tiene líderes y defiende la lucha contra el cambio climático, se considera una escisión radicalizada de Extintion Rebellion. El grupo protagoniza protestas polémicas desde 2022 cuando arrojaron sopa de tomate sobre Los girasoles de Van Gogh en Londres.