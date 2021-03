Las heridas de Milán

Milán ha estado gravemente golpeada por la pandemia, los milaneses acostumbrados a tener una actividad industrial y social imparable, se han visto paralizados como todo el planeta por el Covid y con valor, han decidido sacar de los archivos históricos las imágenes mas tristes de lo que fue la invasión de los alemanes e ingleses durante la guerra en 1943 y contrastarlas con imágenes tomadas en los mismos rincones los meses del lockdown. Una ciudad fantasma que no ha estado destruida por las bombas esta vez pero sí muy dañada con la llegada del virus. Ellos saben que tienen esta fuerza y que están hechos para salir de situaciones realmente al limite.

Pone los pelos de punta ver las imágenes en donde se ve el centro de la ciudad completamente roto, pero también estremecen las fotografías de marzo del año pasado, cuando Milán se quedó completamente desierta y paralizada por la llegada de la pandemia.

Para conocer con mas detalle lo que sucedió en Milán en 1942 y 1943, he charlado con la historiadora y archivista de Intesa Sanpaolo Barbara Costa, quien conoce bien la historia de lo que se vivió en esa ciudad y lo que se ha vivido durante la pandemia.

Guerra del '43

Y así sucedió

“El 10 de Junio de 1940, Italia entró en guerra. Los primeros dos años, Milán no sufrió grandes daños. La situación se complicó en octubre de 1942 cuando cayeron sobre la ciudad los primeros bombardeos pesados, particularmente por parte de los ingleses. Fueron los que provocaron las primeras muertes y devastaciones” lo cuenta así para LA RAZÓN la historiadora Barbara Costa.

En la muestra expuesta en Gallerie d’Italia, hay una imagen tomada el 25 de Julio de 1943, que lejos de mostrar pena o calles vacías y devastadas, se puede ver a gran cantidad de milaneses felices paseando por la plaza del Duomo. Pensaban que todo había terminado y no imaginaban lo que se les venía encima y al lado muestran la imagen del Duomo totalmente desierto durante el lockdown, una imagen que impresiona. Nunca en la vida la plaza más monumental de Milán había estado tan sola y tan silenciosa.

Después de la caída de Mussolini, la intervención de los ingleses quiso poner de rodillas a Milán y a la Italia septentrional para provocar la caída del nazi fascismo como había pasado en el centro del país así como en la parte meridional. Milán por tanto fue sometida a un impresionante cañoneo devastando gran parte el centro de la ciudad. En dos semanas el centro fue completamente roto. El primer gran bombardeo sucedió durante la noche del 7 al 8 de agosto, el siguiente entre los días 12 y 13 y siguieron en la noche del 14 y 15 y el último gran devastador ataque fue en la noche del 15 al 16 de agosto.

Pasó algo que nadie planificó y que ayudó a salvar muchas vidas, las bombas cayeron en una ciudad en parte vacía, muchos milaneses por tradición tenían su casa de fin de semana fuera de la ciudad, en sitios como Brianza o los lagos o en Varesotto. Desde febrero muchos milaneses habían empezado a abandonar la ciudad desde el inicio de los bombardeos.

Por el día la gente salía a trabajar en el centro de Milán durante la guerra

Esto es un dato interesante a comentar porque de manera increíble el numero de muertos, tomando en consideración la gravedad de los bombardeos, fue relativamente baja porque los milaneses dormían fuera de la ciudad y volvían al centro solo a trabajar.

Los bombardeos no solo golpearon el centro sino también la periferia y las zonas en donde estaban las fábricas, las que se consideraban estratégicas.

La historia no se repite nunca

La elección del curador de las imágenes de la muestra, son de los lugares más simbólicos rotos durante la guerra y vacíos durante los primeros meses de la llegada del Covid. Sobre la similitud de los que estamos viviendo actualmente comparado con lo que fue la guerra de 1943 la historiadora opina que “la historia no se repite nunca “ en el sentido de que son dos situaciones completamente diversas. Yo espero que en los próximos meses se tenga la alegría de reconstruir, echarse a las espaldas esto que está cayendo en el sentido positivo, no para olvidarlo pero sí para reconstruir. Recordando como la gente de Milán actuó después de la guerra, la señora Costa ha querido resaltar: “Yo quiero decir que Milán tuvo una gran ayuda de parte de la administración pública, sobre todo del alcalde Antonio Greppi, que hizo tanto para que la ciudad y los ciudadanos volvieran a vivir. Y como ejemplo, lo primero que hizo fue reconstruir el lugar simbólico de la cultura en Milán, La Scala en un año fue reconstruida, el 11 de mayo de 1946 y Toscanini hizo el primer concierto en el teatro, en 1951 fue inaugurada Brera que había estado completamente destruida en los bombardeos. La administración con la ayuda que llegó de los americanos hizo que los milaneses se unieran, incluidos los que habían estado divididos en dos bandos diferentes. Yo espero que en el 2021 se pueda salir adelante con ese mismo espíritu a pesar de que son dos situaciones diferentes, pero si se tiene el mismo espíritu que se tuvo después del ‘45, pienso que se podrá ver al futuro con optimismo” subraya la historiadora y agrega “pero las situaciones son diferentes, yo nunca he pensado comparar la pandemia con la guerra, porque la situación del ‘43, como se puede ver en la exposición, la gente estaba bajo las bombas y los escombros pero en la reconstrucción se pueden ver situaciones comunes”

Las personas que vivieron la guerra en Milán, han recordado viendo las imágenes de la muestra, cuando tenían que hacer cola para hacer la compra y el empeño de todos, de reconstruir y volver a la vida normal.

A pesar de que en Italia la pandemia no cesa, los museos quieren invitar a reactivar a los visitantes y lo hacen mostrando fotos que nunca en la vida hubiéramos imaginado.