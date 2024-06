9 de cada 10 españoles eligen el automóvil para irse de vacaciones

El automóvil es el medio de transporte preferido por los españoles para sus desplazamientos en vacaciones, muy por encima de cualquier otro método de transporte. La carretera no tiene competidores, ya que el 92% de los viajeros prefieren desplazarse con su propio vehículo, según la encuesta anual que realiza coches.net, en la que se señala que la proporción de usuarios de vehículos este verano aumentará en un 11% respecto al año pasado.

Concretamente, el 92% de los encuestados se desplazará por carretera este verano frente al 81% de 2023. De ellos, el 94% lo hará en su propio coche, lo que significa 7 puntos más que el año pasado, donde esta proporción se quedaba en 87 punto. En opinión de los encuestados, la comodidad sigue siendo la primera razón a la hora de escoger el coche para desplazarse. Por ello, viajar por carretera hasta el lugar de destino vacacional es la opción favorita para nueve de cada diez encuestados: un 92% se desplazará así, frente a un escueto 8% que asegura que utilizará otros medios de transporte, como el avión, el barco o el tren.

Los datos no dejan de ser sorprendentes. No sólo por el altísimo nivel de preferencia de este medio, frente a los otros. Sino porque ha crecido once puntos respecto al año pasado, pasando del 81% al mencionado 92%. Además, entre los que tienen previsto desplazarse por carretera, el coche es, con enorme diferencia, la opción preferida. Un 94% de los encuestados lo harán en este vehículo, lo que supone siete puntos más (87%) que hace doce meses. Las autocaravanas y furgonetas camperizadas, que el año pasado representaron algo más del 8% del total, en esta ocasión caen al 2% entre ambas. Y las motocicletas, el 4% del total. Estas caídas las recoge la participación del automóvil de turismo.

Respecto a las principales razones esgrimidas por las que el coche es la mejor opción para desplazarse, los encuestados han considerado, por este orden, la comodidad (86%, tres puntos más que el año pasado), la rapidez (48%, doce puntos menos que el año pasado) y el coste más económico (39%, tres puntos más que el año pasado). Las otras dos razones que completan la lista son el hecho de que solo se puede llegar a ese destino por carretera (25%) y, ya a, bastante distancia, que es más sostenible que otros medios de transporte (6%).

Sobre quién acompañará en el viaje, la familia y la pareja son las opciones más elegidas, con un 85% de las respuestas, casi diez puntos más que el año pasado. En cambio, han descendido los que viajarán con amigos (77% en 2023). Lo hace en detrimento de los viajes con amigos, que representan solo el 5%. Sobre el lugar de destino de las vacaciones, ocho de cada diez en España y dos de cada diez en el extranjero. Por otra parte, el 61% elegirán la playa, si bien este año la montaña gana muchos adeptos y como tercera opción se apuntan las visitas culturales y de ocio en las grandes ciudades, opción elegida por la quinta parte de las personas preguntadas.

El 51% de los encuestados manifiesta que utilizará el coche más de 15 días estas vacaciones, frente a un 21% que lo hará entre una y dos semanas o sólo un 8% que lo hará solo los fines de semana. El diésel sigue siendo el modo de propulsión más utilizado: el 49%, frente al 37% de los movidos por gasolina. Los híbridos un 11% y los eléctricos apenas sobrepasan el 2% del total. Respecto a la distancia que tienen previsto recorrer los españoles este verano en coche, llama la atención que casi cuatro de cada diez realizarán más de 2.000 km (39%), cinco puntos más que el año pasado (33%). Le siguen los que harán entre 1.000 y 2.000 km (35%). En el otro lado de la balanza, los que tienen previsto hacer menos de 500 kms durante todo el periodo estival solo representan el 7%.