Las ayudas del plan Moves se amplían hasta el 31 de julio

Las ayudas para la compra de automóviles nuevos electrificados incluías en el Plan Moves 3 se van a ampliar hasta el próximo 31 de julio, según decisión del Consejo de ministros celebrado esta mañana. La medida ha sido acogida positivamente por fabricantes y comerciantes que, sin embargo, lamentan que no se hayan ampliado a otros sectores que contribuyen a renovar el parque automovilístico español y a reducir el nivel de emisiones de gases.

Las asociaciones principales del sector, como Anfac, Ganvam o Faconauto, han valorado muy positivamente la decisión del Gobierno de prorrogar el plazo del Plan Moves hasta el 31 de julio del año que viene. Una medida que venían solicitando desde hace meses para evitar la paralización de las ventas de vehículos electrificados a fin de año. Consideran además que este tipo de planes debe tener una continuidad para ser eficaces.

Sin embargo, el Gobierno no ha sabido corregir algunos graves inconvenientes que han provocado que este sistema de incentivos no tenga leña aceptación que se esperaba. Algo que h provocado que las ventas de coches eléctricos estén muy por debajo de las cifras esperadas e incluso publicadas por el propio Gobierno. Por ejemplo, frena su eficacia el hecho de que las ayudas no se cobren en el momento de la compra y haya que esperar hasta dos años para percibirlas. Y que además dichas cantidades coticen para el IRPF, lo que puede resultar gravoso para el que las percibe.

Estas circunstancias están frenando la demanda y, según datos de Anfac España sigue rezagada en la penetración del vehículo electrificado, que, aunque llega ya al 12% de las ventas de turismos nuevos este año siguen muy detrás de la media europea (21%) o de países con menor renta, como nuestro vecino Portugal que supera el 28%.

De igual manera los comerciantes Labán pedido que las ayudas se ampliaran asimismo a los coches de V.O. de menos de tres años, ya que ello también contribuye a disminuir la emisión de gases nocivos si se achatarran a cambio coches con muchos años de antigüedad. Por otra parte, tampoco se ha incluido en las ayudas a las motos eléctricas, que facilitan el tráfico y disminuyen la contaminación en el centro de las ciudades.