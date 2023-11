Dacia renueva el Duster para continuar su éxito de ventas

Las cosas no pasan por casualidad y menos en el mundo del automóvil. Cuando un automóvil vende más de 2,2 millones de unidades, como ha ocurrido con el Duster de Dacia, es señal de que ha conseguido un equilibrio perfecto entre la calidad y el precio. Algo que incluso puede mejorar con la tercera generación de este modelo que llegara a los concesionarios el próximo verano y que, en principio, se anuncia con un precio de veinte mil euros.

Duster MY24 Dacia

Esta remodelación afecta no solo a la parte estética, que presenta un diseño mucho más atractivo y capaz, sino asimismo a la mecánica que ahora se electrifica y llega con versión híbrida y tracción a las cuatro ruedas. Los cambios en Dacia no solo afectan al escudo de la marca, que ahora se representa con dos letras D enfrentadas, sino al concepto general de calidad ya que el fabricante mantiene que el precio no tiene por qué estar reñido con la calidad de los materiales o con los diseños atractivos. Por ello, los representantes de esta marca rumana del grupo Renault en España confían en que se mantendrá o mejorará el nivel de ventas que tiene el Duster en nuestro país. Hasta octubre se habían matriculado casi diez mil unidades, con un incremento de más del doce por ciento respecto a las cifras del año anterior.

Duster MY24 Dacia

Como ya se pudo ver en los prototipos presentados hace ya un par de años, el nuevo Dacia presenta una línea más musculosa y atractiva, con mayor capacidad interior, a pesar de que las dimensiones no han variado respecto a la versión anterior, con 4,34 metros de largo y casi igual de alto. Mide en este apartado 1,66, es decir, dos centímetros menos, lo que favorece a la aerodinámica y, por lo tanto, también a los consumos. De frente destaca una gran parrilla también de diferente diseño a los modelos anteriores y una franja negra que conecta los faros. Dentro de la política de sostenibilidad de la compañía, algunos elementos como los pasos de rueda, los bajos, os faldones y parachoques…están realizados en un material plástico deformable con una alta proporción de materiales reciclados.

Duster MY24 Dacia

Los cambios se hacen más evidentes en el interior, donde destaca una pantalla de color de 7 pulgadas en la que se puede ver el funcionamiento mecánica con relojes de estilo analógico. Más en el centro, otra pantalla de hasta más de diez pulgadas no abre todo el mundo del infoentretenimiento. Este Duster está asimismo equipado con numerosos sistemas de ayuda a la conducción, como frenada automática de emergencia con detección de peatones y vehículos de dos ruedas, visión de las señales de tráfico y se adepta a la velocidad marcada, mantenimiento en el carril, asistencia de aparcamiento posterior, luces automáticas de cruce y largas, etc…

Duster MY24 Dacia

En el apartado de motores, el nuevo Duster suprime de su catálogo los bloques de gasolina y diésel para centrarse en la electrificación y el uso combinado de gasolina y GLP, ya que este gas licuado de petróleo es importante en las ventas del modelo ya que llega a representar un tercio de las matriculaciones. Su mecánica de tres cilindros y un litro de cilindrada, con dos ruedas motrices y caja de seis velocidades, consigue unos consumos muy reducidos y además se beneficia de las ventajas de la etiqueta Eco.

También encontraremos en el nuevo Duster el motor híbrido de 1,6 litros y 140 caballos y caja automática de seis velocidades, equipado con una batería de 1,2 kwh que consigue reducir asimismo el consumo al ayudarse de la parte eléctrica en aceleraciones o arranque. Por último, se ofrece asimismo el motor 1,2 TCe de tres cilindros y 130 caballos con batería de 48v que es un sistema de microhibridación al estilo de los que hemos visto en la mayoría de los fabricantes generalistas y que asimismo consigue reducciones apreciables de consumo y la etiqueta Eco.

Por el momento solo hemos podido asistir a la presentación estática de este nuevo modelo que estará disponible para realizar los primeros pedidos a principios de año para recibir los ejemplares en junio. Si se logra mantener el precio anunciado, será sin duda un bombazo en el mercado de los SUV tanto por su calidad y capacidad interior como por su nuevo y atractivo diseño.