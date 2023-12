Los fabricantes de automóviles piden medidas urgentes para proteger a la industria española del motor

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) se ha reunido esta semana con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el ministro de Industria, Jordi Hereu, para pedirles la puesta en marcha rápidamente de medidas concretas y eficaces para el relanzamiento del sector del motor que, en España, asegura por el momento dos millones de puestos de trabajo. En opinión de Wayne Griffiths, que además ocupa la presidencia de SEAT, «ambos son conscientes de que el consumidor tiene dudas y quieren favorecer que se vendan más vehículos eléctricos e híbridos enchufables».

Griffiths, que ha renovado por un nuevo periodo anual su presidencia en la patronal del motor, está trabajando para conseguir la unidad de todo el sector junto con Sernauto, la patronal de fabricantes de componentes que preside Francisco J. Riberas, también recientemente confirmado en este puesto. En su reunión con los dos ministros, Anfac ha pedido medidas urgentes que se pongan en marcha en el primer trimestre del próximo ejercicio, «o perderemos un año más y no nos lo podemos permitir».

Griffiths augura un próximo ejercicio complicado, ya que se presenta el entorno más difícil de los últimos veinte años no solo por los cambios tecnológicos que hay que abordar en poco tiempo, sino además por circunstancias externas a esta industria, como son las dos guerras de Ucrania e Israel, la cada día más agresiva competencia de China y Estados Unidos, la falta de componentes en algunos casos, los altos tipos de interés, etc… Por ello se pide un compromiso para aceptar estos retos con diferentes departamentos del Gobierno de España. No solo de Transportes e Industria, sino también de Transición Ecológica y Hacienda.

El presidente de Anfac, en una reunión con periodistas, lamentó la situación de las ventas españolas de automóviles eléctricos, que tienen una cuota de mercado de apenas el 5% mientras que en nuestro país vecino Portugal, las ventas de este tipo de vehículos han alcanzado el 40% en el mes pasado. Ello se debe, en su opinión, a varias razones entre las que cabe destacar las dudas del consumidor por la incertidumbre que despiertan este tipo de automóviles y por la falta de una adecuada estructura de puntos de recarga. «Hay que poner medidas en marcha rápidamente porque si no, no podremos cumplir los objetivos europeos. Estamos a menos de la mitad del nivel que deberían tener las ventas de estos vehículos y de los puntos de recarga. Tenemos que convencernos de que los coches de cero emisiones son la solución y no el problema. Tenemos que ser conscientes de que las decisiones de nuevos proyectos se están tomando ya y, si no hay un entorno favorable en España, los nuevos proyectos industriales de modelos se destinaran a otros sitios», dijo.

Griffiths criticó el funcionamiento del actual Plan Moves, renovado hasta el 31 de julio, y que no está funcionando debidamente y, por ello, no ha tenido el impacto que se esperaba. En su opinión, el camino no es el de las prohibiciones a los coches, sino el de crear incentivos, dar facilidades y quitar las dudas del consumidor. «Pedimos ayudas fiscales e incrementar la infraestructura de recarga tanto en las ciudades como en las carreteras. Tenemos que mantener esta industria que da más de dos millones de empleos en España y traer nuevos proyectos. Y, además, debemos aprovechar nuestra energía renovable solar».