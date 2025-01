Junior Ibrida: un SUV pequeño con un diseño muy «grande»

La llegada de la movilidad electrificada está provocando no pocos problemas a la industria del motor, sobre todo, cuando se trata de vehículos cien por cien eléctricos. Esta clase de coches no termina de encandilar al público en general, ya sea por la incertidumbre, el alto precio o el desencanto que genera la falta de infraestructura que existe a pesar de que año tras año aumenta el número de postes de recarga (aunque también sube la cifra de los que están fuera de servicio o a la espera de autorización administrativa). Otro elemento a tener en cuenta es que los eléctricos tienen un diseño muy particular, lejos de lo pasional, pero existen marcas como Alfa Romeo que continúan con su sello particular ofreciendo una silueta que enamora a primera vista. Y eso lo viene haciendo este fabricante desde hace un siglo. El Junior es el coche que se acaba de incorporar a su gama. Lo hace con una variante eléctrica, pero también con otra con propulsión híbrida que es la que nos ocupa hoy.

Junio Ibrida Alfa Romeo

El Alfa Romeo Junior Ibrida, que es así como se denomina por su origen italiano, tiene un motor de gasolina de tres cilindros que rinde 136 cv y otro bloque eléctrico que va integrado en la caja de cambios que rinde el equivalente a 29 cv. Con esto luce la etiqueta ECO en el parabrisas y la posibilidad de rodar en modo cien por cien eléctrico en determinadas situaciones, porque realmente funciona a muy baja velocidad. Es decir, las maniobras de aparcamiento, los atascos y demás circunstancias de baja velocidad se podrán hacer en silencio mientras la batería esté recargada, ya que no se trata de un híbrido enchufable. Se recarga con el movimiento. Su consumo medio oficial es de 4,8 litros y lo cierto es que esta cifra se asemeja mucho a la realidad, al igual que la ofrecida en gasto medio si circulamos por carretera, que no superó los 6,5 litros haciendo una conducción entre Madrid y Soria con velocidades superiores a las legales.

Junior Ibrida Alfa Romeo

El cambio automático de doble embrague funciona muy bien y desde luego el coche tiene ciertas sensaciones deportivas. Pero quienes hayan conocido otros modelos de Alfa, esas sensaciones no las encontrarán, aunque no quiera decir que el Junior carezca de tintes deportivos. La posición al volante es muy de carreras, la dirección resulta precisa y mantiene guiños como el cuadro de instrumento con las clásicas circunferencias por arriba del salpicadero con una pantalla de 10,2 pulgadas con claras reminiscencias al pasado. Otra pantalla del mismo tamaño, aunque con formas más rectangulares domina la parte central, pero la han ubicado un poco más abajo de lo habitual en otros fabricantes. De primeras parece algo extraño, aunque con el tiempo te acabas acostumbrado a su lectura de datos.

Tiene una longitud de 4,17 metros, una altura de 1,78 metros y un buen maletero que se va a los 415 litros, uno de los mejores de su categoría y donde realmente caben las maletas de todos los pasajeros. El espacio interior no es amplio, pero es suficiente, sobre todo atrás. Los más altos «sufrirán» para acceder, pero niños y personas con alturas inferiores a 1,75 viajarán cómodos, sin más. Está a la venta con dos variantes, Básica y Speciale, y una serie de paquetes muy interesantes que identifican muy bien al tipo de conductor que quiere comprar un Junior: Tech, Premium y Deportivo. El Junior está disponible en la versión «Ibrida» desde 28.100 euros, aunque existen distintas modalidades de uso y financiación. Algunas compañías de renting ofrecen el coche por mensualidades que superan por poco los 400 euros. Sin duda, es un coche con mucha personalidad, un indudable estilo deportivo y un diseño que llama mucho la atención. Emplea la misma plataforma que otros modelos de Stellantis e incluso comparte mandos interiores como botones y demás. Y eso puede que le reste algo de encanto. Sin embargo, es un coche a tener en cuenta por comportamiento, eficiencia y precio.