Luis Antonio Ruiz (JLR): «Creo que la UE establecerá una moratoria de la prohibición de fabricar motores de combustión»

Es uno de los directivos del sector del motor en España con más experiencia, ya que lleva trabajando en esta industria desde 1990. Luis Antonio Ruiz, ingeniero industrial y MBA por la Universidad de Cambridge, a sus 59 años ha ocupado puestos de máxima responsabilidad en Ford en España y Europa hasta que, hace catorce años, fue nombrado Presidente y CEO de JLR para España y Portugal. JLR es la nueva denominación del grupo que reúne a cuatro marcas de prestigio: Jaguar, Range Rover, Discovery y Defender.

Desde su conocimiento de la industria, está convencido que la unión Europea tiene que rectificar de alguna forma su actual normativa de prohibición de fabricación de motores de combustión a partir de 2.035 porque la implantación de los coches eléctricos no va al ritmo que se había inicialmente previsto. Pero cree que, si hay una modificación de los plazos, debe ser urgente «ya que los fabricantes de automóviles trabajamos con plazos muy largos y ya estamos hoy desarrollando el vehículo que sacaremos al mercado dentro de seis años. Por eso, los fabricantes mantenemos nuestra estrategia de electrificación, pero estamos abiertos a las prórrogas que puedan producirse. Y si se tienen que producir, que se hagan con suficiente antelación».

-¿Cómo puede afectar esta posible modificación de los plazos a los fabricantes?

-Creo que todos los fabricantes somos conscientes de que, en la Unión Europea, el mercado de coches eléctricos no está consiguiendo las ventas que inicialmente se preveían y si estas no repuntan, es urgente sentarse a negociar con las autoridades de la UE. Porque si hay que continuar con los motores de combustión, hay que plantearlo ya. Yo creo que una solución sería la de dar la posibilidad de que, como mínimo, pudieran seguir comercializándose automóviles híbridos enchufables, que ya cuentan en muchos casos con autonomías en modo eléctrico muy extendidas, incluso por encima de los 110 kilómetros.

-¿Qué se necesita para que crezca el mercado de coches eléctricos en España? ¿Estamos ante una Europa de dos velocidades en el desarrollo de la electrificación?

- Sí que hay dos Europas distintas y la diferencia la establece la renta per capita. No son lo mismo los países de centroeuropa, como Bélgica, por ejemplo, que muchos del sur de Europa, como España, Italia, Portugal o Grecia. En un país como el nuestro, en el que el coche más vendido cuesta 19.000 euros, el precio de los eléctricos no es razonable. Además, la autonomía es un problema y la red de puntos de recarga. Porque además de encontrar los cargadores, hay que comprobar que funcionen, por lo que hay que planificar muy bien los viajes y es complicado. Hay que añadir la dificultad de tener que tener descargadas diferentes aplicaciones en el móvil, según el suministrador de energía. Por todo ello, el 95% de las cargas se hacen en casa o en la oficina. Para que se desarrolle el mercado de los eléctricos en España habría que tomar algunas iniciativas, como tener una plataforma de pago común como se ha establecido en Portugal. Y poner cargadores potentes para acortar los plazos de recarga e instalarlos en lugares habilitados para que los propietarios de los coches puedan esperar a la recarga con comodidad.

- ¿Tienen futuro otros sistemas alternativos como el hidrógeno o los biocombustibles?

- Los biocombustibles sí que pueden ser una solución a corto plazo, aunque en su ciclo completo sigue habiendo emisiones. Respecto al hidrógeno, lo veo complicado ya que hay que almacenarlo comprimido y eso es peligroso. Y además los coches de hidrógeno sueltan agua por su escape, lo que sería un problema en caso de que circularan por la ciudad muchos miles de vehículos de este tipo. Creo que hay que investigar más esa tecnología porque podría ser razonable para establecer una moratoria en el objetivo de reducir emisiones. En cualquier caso, esto demuestra que hay soluciones intermedias antes de llegar a solo eléctrico.

- ¿Cuándo se solucionarán los problemas de suministro? ¿Cree que los precios actuales de los automóviles podrían moderarse?

- La crisis de componentes está ya superada y el suministro está totalmente normalizado. Es una situación resuelta. Si hay retrasos en las entregas es porque la demanda supera a la producción, cómo nos pasó a nosotros con el Defender V8. Los fabricantes de automóviles hemos aprendido ya con la crisis del Covid y los precios no van a cambiar porque con ello vas a fastidiar a toda la cadena de distribución. La solución para reducir el precio es aplicar descuentos y es posible que estas ofertas aumenten en un futuro.

- ¿Qué opina de la entrada masiva de fabricantes chinos en los mercados europeos?

- La competencia siempre es bienvenida. Pero todos debemos jugar con las mismas reglas.

- ¿Cómo cree que va a comportarse este año el mercado nacional y sus marcas de JLR en particular? ¿Cuándo recuperaremos los niveles de 2019?

- Veo un mercado complicado. No estamos en una situación económica como para esperar un fuerte aumento de matriculaciones. Las ventas se dividen a tercios entre los canales de empresas, alquiladores y particulares, pero este último va en retroceso, lo que tiene como consecuencia un paulatino envejecimiento del parque automovilístico nacional. Además, no contamos con un plan de incentivos para renovar este parque, al estilo de los antiguos planes Prever, que eran mejores que las ayudas actuales a la compra de eléctricos. Se cobraban entonces en el momento de la compra del coche y no como ahora, que hay que esperar hasta 18 meses. Con todo ello no creo que podamos llegar a medio plazo un mercado de 1,3 millones de unidades como antes de la pandemia. En mi opinión, creo que este año estaremos en torno al millón de matriculaciones.

Respecto a nuestras marcas, hemos reducido volumen porque vendemos coches más caros y hemos mejorado la rentabilidad frente al volumen. Vamos mejor que en años anteriores. Nos hace falta un poco más volumen en algún caso, pero terminaremos el año con unas ventas de entre cinco y seis mil coches, lo que para nosotros es un volumen perfecto.

- ¿El segmento de los automóviles de lujo sufre menos la crisis que el mercado general?

- Así es, ya que es un segmento que sufre menos la crisis. De hecho, está creciendo el volumen de ventas de automóviles por encima de los cien mil euros. Vemos que está habiendo una importante llegada de clientes extranjeros de alto nivel adquisitivo que llegan a España y se compran casas y coches de lujo. En algunas zonas, como Málaga o Baleares, entre un 35 o 40% de los coches de alta gama que vendemos son a extranjeros. Y son generalmente ventas a particulares, ya que en el canal de empresas sí que se notan recortes de presupuestos.

- Jaguar siempre ha estado en la vanguardia en diseño y estilo. ¿Cuáles son las tendencias de futuro en tecnología y diseño? ¿Los SUV seguirán conquistando cuota de mercado?

-Se está trabajando en volver a los diseños de automóviles de estilo berlina, sobre todo, en las marcas de lujo. Veo una tendencia hacia caports delanteros muy grandes. Por supuesto, el estilo SUV se sigue manteniendo. Parece que podremos asistir a una tendencia de estilos que vayan siendo las líneas de las berlinas y los todocamino y que estos se diferenciarán más de los verdaderos todoterreno puros. Respecto a las tecnologías, se va a seguir avanzando en las ayudas a la conducción, la seguridad y el coche autónomo, además de ir perfeccionado el vehículo cien por cien eléctrico.