Lynk&Co abrirá un espacio en la Gran Vía madrileña

A final de año, la marca de coches eléctricos y electrificados Lynk&Co abrirá su primera sede en Madrid y estará situada en el icónico número 1 de la calle Gran Vía. Contará con una innovadora propuesta de interiorismo, en línea con el espíritu de la compañía y un espacio total de 360m2 repartidos en dos plantas acogerá el Club de Madrid, que tras el de Barcelona supone la segunda apertura en España. Además de acercar a Madrid la movilidad sostenible, se posicionará como lugar para el encuentro para los seguidores de esta marca que ya cuenta a nivel nacional con 25.000 miembros de su club y con 6.800 coches circulando por las carreteras españolas.

El Club de Madrid de Lynk & Co constituirá una innovadora alternativa a los concesionarios convencionales, enfocada en la experiencia de los miembros de la compañía y de aquellos que no lo son. El público que acuda al Club podrá ver el Lynk & Co 01, hacer una prueba de conducción y apuntarse a las exclusivas cuotas mensuales. Pero más allá del coche, surge como un espacio social en plena Gran Vía, donde poder trabajar, asistir a eventos o comprar los atractivos productos de la oferta de equipamiento sostenible. “Estamos muy orgullosos de la aceptación que está teniendo nuestro innovador modelo de negocio en un mercado como el de España. Con nuestro modelo de suscripción queremos ofrecer simplicidad, sostenibilidad y flexibilidad a todos nuestros miembros, ofreciendo una alternativa real. Abrir nuestro segundo Club en una ciudad tan vibrante como Madrid no habría sido posible sin el apoyo de los miles de miembros que escogen a diario Lynk & Co. Esto nos indica que vamos por el camino correcto” explica Alain Visser, CEO de Lynk & Co.

Con este nuevo espacio se consolidará la presencia de Lynk & Co en España En un contexto en el que cada vez más conductores quieren disfrutar de un vehículo sin tenerlo en propiedad, la compañía ya cuenta a nivel nacional con 25.000 miembros y con 6.800 coches Lynk & Co del modelo 01 circulando. La apertura en Madrid del segundo Club va a suponer un impulso en la consolidación de la compañía en España y una nueva forma de contacto con sus miembros.

Lynk & Co continúa ampliando su presencia en Europa, donde ha abierto hasta la fecha once espacios, siendo el más reciente el club de Hamburgo, inaugurado hace unos días, con un nuevo diseño y espacio en el corazón de la ciudad. Ahora la marca ya tiene espacios similares en Estocolmo, Gotemburgo, Amberes, Ámsterdam, Berlín, Múnich, Dusseldorf, Hamburgo, Roma, Milán y Barcelona y próximamente se sumará la apertura del club en Madrid.