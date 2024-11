Motocross y ecología, la unión del deporte para un futuro más verde

¿Qué tienen en común la adrenalina del motocross y la tranquilidad de un bosque? Aunque puedan parecer polos opuestos, AMV Seguros ha encontrado la fórmula para unir estas dos pasiones en una misma misión: impulsar el motocross español y cuidar del medioambiente. Una apuesta innovadora que demuestra que la velocidad y responsabilidad pueden ir de la mano.

Motocross AMV

Como patrocinador oficial del Campeonato de España de Motocross, la aportación de la aseguradora a esta especialidad del motociclismo no se limita a respaldar las competiciones, sino que también alimenta el motor del talento nacional ya que trabaja para dar visibilidad a jóvenes promesas y consolidar la escena deportiva en todas sus categorías. Desde la élite hasta las categorías base. Este compromiso es clave para el crecimiento del motocross en

nuestro país.

Los aficionados al motocross lo saben bien: el campeonato español es una cantera de pilotos excepcionales. Por eso se pone el foco en esos deportistas que no solo destacan en la pista, sino que también encarnan valores esenciales como la perseverancia, el esfuerzo y el compañerismo. Así, durante la manga de entrenamientos de los sábados, se anima a los pilotos de las categorías MX1, Élite MX2 y MX125 a que se tiren un whip, que es un salto muy técnico y estético en el que el piloto pliega la moto en el aire, lo más paralela al suelo posible. Ese mismo día, por la tarde, se difunde un vídeo con los mejores whips del día a través de redes sociales, para que los seguidores voten el mejor best whip AMV. Cada domingo de campeonato, se anuncia el ganador en la cuenta de Instagram de AMV y se le da un premio económico. Al final de la temporada, es decir, el fin de semana en la prueba de Calatayud, se votará también el Best the Best y este “mejor whip AMV del año” recibirá un premio económico.

Por otro lado, está la Pole AMV. La manga de clasificación es uno de los momentos más intensos del fin de semana. Es clave para los inscritos ya que en ella se determina la posición en la parrilla de salida de la carrera. El que gana esta manga, se lleva la Pole AMV, que cuenta con un trofeo y con un premio económico.

El sonido de un motor en la pista puede ser emocionante, pero la organización es consciente de la huella que las competiciones dejan en el medioambiente. Por eso han impulsado una de las iniciativas más ambiciosas dentro del motocross: la compensación de la huella de carbono mediante la plantación de árboles. En colaboración con organizaciones especializadas, AMV trabaja para equilibrar el impacto ambiental de los eventos deportivos con proyectos de reforestación. Cada árbol plantado es un símbolo de su compromiso con un motocross sostenible, una iniciativa que busca preservar la naturaleza para las generaciones futuras. Además, esta acción medioambiental no solo beneficia al entorno natural, sino que también educa a la comunidad del motocross sobre la importancia de cuidar el ecosistema. Es una forma de unir deporte, naturaleza y concienciación en un mismo gesto. Este equilibrio entre competición y sostenibilidad convierte a la compañía en un referente dentro y fuera del mundo del motocross.