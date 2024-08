QJ MTX 125, la opción más compacta en scooter

No es fácil meterse en el mundo de los scooter más vendidos y enfrentarse a marcas más que conocidas. Pero QJ no se lo ha pensado dos veces y con su MTX 125 ofrece, no solo un diseño atractivo, un completo equipamiento, incluido el baúl, sino también un motor que supera al de sus rivales más directos en potencia. Y todo ello asistido por un sistema curioso de “micro hibridación” que le aporta –si se desea- un extra de “empujón” en la arrancada, ganando un poco más de potencia durante más o menos ocho segundos, reduciendo el consumo y, claro, también sus emisiones.

El nuevo MTX 125 dispone de sistema “start/stop”, control de tracción, iluminación full LED, llave “keyless”, indicación presión neumáticos y demás datos, todo ello queda reflejado en su pantalla TFT de 5 pulgadas; un cuadro de instrumentos de fácil lectura y gestión, que también ofrece una amplia conectividad mediante una app propia de QJ. El motor, monocilíndrico de 4 válvulas, rinde 15 caballos y se muestra muy ágil en su respuesta.

La frenada se confía a un disco delantero y otro trasero asistidos por ABS en ambos ejes, un detalle técnico que, precisamente no abunda entre sus más inmediatos rivales. Además, dispone de freno de estacionamiento que bloquea la maneta del freno izquierdo. Las manetas, otra particularidad, son regulables hasta en cinco posiciones, lo cual también se agradece. QJ no ha dejado ningún detalle al azar, y por ello el baúl alojado en la parte trasera -un magnífico producto de la firma Shad con 33 litros de capacidad y que se incluye de serie- terminado en el mismo color de la carrocería que elijamos, se abre con la misma llave de la moto. Bajo el asiento podremos guardar un casco del tipo Jet.

El nuevo QJ MTX 125, ante todo, destaca por sus acabados. Pero donde convence este scooter es en sus prestaciones dinámicas y, en particular, su manejabilidad, tanto en carretera como en entornos urbanos en los que permite moverte con soltura entre el denso tráfico. En ello contribuye la posición del piloto que se muestra muy cómoda gracias a la altura del asiento y a los dos niveles que conforman el asiento. Todo ello hace que este scooter “compacto” se muestre tan eficaz como sus competidores. El precio de este producto de la firma QJ Motor es de 2.999 euros incluyendo una garantía de 6 años y seguro gratis, el primer año.