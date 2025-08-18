No me creía el precio de esta Smart TV de Xiaomi con 4K, Google TV y HDR10+

Me temo que durante las próximas semanas voy a ser bastante pesada hablando sobre esta campaña de AliExpress, pero es que cada vez que buceo en ella encuentro un chollo nuevo que no puedo evitar compartir contigo. Así que seguro que me lo perdonas cuando descubras que mi insistencia te permitirá ahorrarte cientos de euros en la compra de tu nuevo móvil, de esa videoconsola que llevas tiempo queriendo o de un dron que siempre has querido probar.

También si estás pensando en cambiar de smart TV porque, al más puro estilo Vito Corleone, he encontrado una oferta que no podrás rechazar. Es la de esta Xiaomi TV A Pro de 43 pulgadas que se queda a solo 225,99 euros si utilizamos el cupón A4AESBS35 en el momento de hacer nuestra compra. Si visitas la tienda de Xiaomi podrás comprobar que este modelo tiene un precio oficial de 299 euros, así que hablamos de ahorrarnos 75 euros en su compra, que no está nada mal. Y no es el único cupón que podrás utilizar en esta campaña, todos estos están disponibles todavía:

A4AESBS100 : 100 euros de descuento por compras superiores a 500 euros

: 100 euros de descuento por compras superiores a 500 euros A4AESBS60 : 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros

: 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros A4AESBS55 : 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros

: 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros A4AESBS45 : 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros

: 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros A4AESBS35 : 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros

: 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros A4AESBS25 : 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros

: 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros A4AESBS15 : 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros

: 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros A4AESBS10 : 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros

: 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros A4AESBS05 : 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros

: 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros A4AESBS03 : 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros

: 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros A4AESBS02: 2 euros de descuento por compras superiores a 10 euros

Xiaomi TV A Pro: compacta y asequible

Hace tiempo que el televisor ha dejado de ser un simple panel en el que ver programas. Hoy es la puerta de entrada al entretenimiento digital, al streaming, a los videojuegos, música, aplicaciones... Es verdad que todo esto pasa por una pantalla que debe ofrecer calidad de imagen, buen sonido y una experiencia inteligente y fluida, y también que muchas veces estas prestaciones están asociadas a precios elevados. Pero, una vez más, Xiaomi está aquí para demostrar que siguen existiendo opciones equilibradas que acercan estas funciones de gama alta a todos los bolsillos.

La Xiaomi TV A Pro apuesta por un diseño delgado y con marcos reducidos, lo que le permite aprovechar al máximo el panel para conseguir esa sensación de inmersión que siempre deberíamos buscar a la hora de elegir televisor. Tiene un formato de 43 pulgadas que le permite adaptarse bien tanto a salones de tamaño medio como a dormitorios, y al ser compatible con montaje en la pared a través del sistema VESA, amplía sus posibilidades de colocación.

Su panel ofrece una resolución 4K UHD, una calidad perfecta para apreciar hasta el último detalle tanto en películas como en series o videojuegos. Además, es compatible con HDR10+ y HLG, lo que se traduce en colores más vivos, negros más profundos y un mayor rango dinámico. Su tecnología MEMC se encarga de suavizar las escenas en los movimientos más rápidos para, por ejemplo, reducir desenfoques en retransmisiones deportivas, películas de acción o videojuegos.

En el apartado de audio, la TV A Pro monta un sistema de dos altavoces de 10 W cada uno, optimizados con compatibilidad para Dolby Audio y DTS Virtual:X. Esto le permite generar un sonido envolvente virtual, una mejor sensación espacial y mayor nitidez en diálogos. Por supuesto, siempre podrás complementarlo con una barra de sonido como la Samsung HW-S60D/ZF, si bien es cierto que la calibración que ofrece de serie esta smart tv es realmente buena.

Para redondear su uso, esta smart tv de Xiaomi incorpora Google TV y, con él, una experiencia fluida e intuitiva. Es una interfaz que agrupa contenidos de diferentes plataformas en un único lugar. Así, en un par de clics podrás pasar de Netflix a Prime Video, Disney+ o YouTube. Y, al tener Chromecast integrado también podrás enviar contenido directamente desde tu móvil o desde tu portátil.

En cuanto a conectividad, viene con todo lo necesario para poder sacarle el máximo partido y conectar cualquiera de nuestros dispositivos. Tiene WiFi, bluetooth y puertos físicos como HDMI, USB y hasta una salida óptica. Lo que busca es hacer sencillo el día a día combinando un buen panel, un sistema sonoro sólido y un sistema operativo inteligente y hacerlo, además, a un precio muy competitivo y que sería impensable hace solo unos años.

