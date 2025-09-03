Muchos conductores no lo saben: cuál es la verdadera diferencia entre una línea blanca continua y una discontinua en la ruta

En carretera, las señales horizontales pintadas sobre el asfalto son tan importantes como las verticales. Sin embargo, no todos los conductores recuerdan qué significa exactamente cada una, y esto puede derivar en maniobras peligrosas o sanciones.

Qué indica la línea continua

La línea blanca continua es una de las más restrictivas: su presencia indica que está prohibido adelantar o cambiar de carril, ya que se trata de un tramo con riesgo elevado de accidente. Puede aparecer en curvas cerradas, cambios de rasante o zonas con poca visibilidad, donde invadir el carril contrario compromete la seguridad. Cruzarla supone una infracción que puede conllevar multa y pérdida de puntos.

Qué significa la línea discontinua

Por su parte, la línea discontinua permite mayor flexibilidad: está compuesta por trazos separados que indican que, siempre que las condiciones sean seguras, el conductor puede adelantar o cambiar de carril. Eso sí, la maniobra debe realizarse respetando siempre la distancia de seguridad y asegurándose de que no viene ningún vehículo de frente.

En algunos tramos también es habitual encontrar una línea continua junto a otra discontinua. En esos casos, las normas cambian según el lado de la calzada por el que circule el conductor: si la línea más próxima es discontinua, se puede adelantar; si es continua, la maniobra está prohibida.

En definitiva, recordar la diferencia entre ambas señales horizontales no solo evita multas, sino que también es clave para mantener la seguridad vial en cada trayecto.