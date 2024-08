¿Qué hacer si nos sorprende un incendio forestal en la carretera?

Estamos viviendo días de calor intenso que coinciden con las vacaciones de verano y los desplazamientos por carretera. Vemos con frecuencia que el riesgo de incendio forestal es alto y nos puede sorprender al volante. Según los datos oficiales, durante el año pasado el fuego arrasó 89.068 hectáreas. Por ello, conducir y encontrarse con un incendio es más habitual de lo que se puede imaginar, sobre todo si se circula por montañas y bosques. Estos incendios se deben, en la mayor parte de las ocasiones, al factor humano, ya sea por descuidos o negligencias al tirar basura o una colilla por la ventanilla.

¿Cómo se debe actuar si de repente aparece un incendio mientras se conduce? ¿Es preferible permanecer en el coche o es mejor abandonarlo? Por muy previsor que se quiera ser, un incendio se puede propagar en cuestión de minutos y puede sorprender a más de un conductor en plena circulación por carretera, especialmente cuando se trata de vías convencionales o secundarias. Por supuesto, tener el coche en perfectas condiciones es muy importante para evitar que se presente una avería en esta situación de peligro.

Los especialistas en la materia hacen diez recomendaciones que todo conductor debe seguir si se encuentra en esta situación tan inesperada como peligrosa:

1-Nada más visualizar el incendio se debe llamar al teléfono de emergencias 112. Hay que recordar que este teléfono es de ámbito europeo. Hay que dar toda la información posible: lugar del incendio, si hay más vehículos afectados o vía por la que se circula, entre otros datos. Hay que llamar a emergencias, aunque se piense que ya han sido avisados. Puede que el resto de las personas no lo haya hecho por entrar en pánico.

2-Circular en dirección contraria al incendio. Procura hacerlo por vías principales y evitar carreteras secundarias.

3-No abandonar el coche si no lo indican las autoridades. Se puede huir más rápido en automóvil que andando. Además, sirve de protección.

4-Subir las ventanillas y apagar el sistema de ventilación. De esta forma se evita que el humo entre en el interior del habitáculo. Se recomienda, además, cubrirse la nariz y boca con mascarillas o mantas, lo que esté más a mano.

5-Bajo ningún concepto se debe atravesar un área en llamas o con humo denso. Si hay mucho humo, hay que encender las luces, especialmente las antiniebla. El objetivo es hacerse visible para el resto de usuarios.

6-Se aconseja no circular a favor del viento, ya que es previsible que las llamas avancen en esta dirección. Tampoco se recomienda dirigirse hacia zonas altas de las montañas.

7-Cuanto más tiempo se tarda en reaccionar, más posibilidades hay de quedarse atrapados en el incendio. Por ello, hay que actuar de forma rápida, pero sin perder la calma. Es importante no ponerse nervioso y tomar decisiones racionales.

8-Avisar al resto de conductores de la situación. Si cuando se va en sentido contrario se visualiza a otros conductores que se dirigen hacia el incendio, hay que avisarles con las luces largas e incluso utilizando el claxon.

9-Hay que intentar salir lo antes posible de la situación de peligro, pero siempre con precaución. No hay que ir muy rápido. Sufrir un accidente de tráfico es un escenario que empeoraría la situación. Por lo tanto, hay que llevar una velocidad que permita reaccionar ante imprevistos.

10-Se debe ir hacia una zona segura y lejos de la vegetación. Una vez se esté a salvo, se debe consultar con las autoridades hacia dónde se debe acudir. Siempre se deben seguir las indicaciones de las autoridades para no correr riesgos y, por supuesto, permanecer en el coche mientras tanto. Si las autoridades piden abandonar el vehículo y salir andando por haber localizado una ruta más segura a pie, se deben utilizar mantas y otras prendas para cubrirse.

En general se recomienda no circular por zonas forestales cuando haya riesgos de incendios por calor extremo. Si hay un incendio ya proclamado, bajo ningún concepto hay que dirigirse a él. Aplazar el viaje o tomar vías alternativas que no supongan acercarse al incendio es la mejor opción. Aunque no es obligatorio llevar un extintor de incendios en el maletero, es muy aconsejable ya que son especialmente útiles siempre que el incendio acabe de surgir y se pueda llegar a controlar.