SEAT y CUPRA tendrán este año el mejor resultado de su historia
Mikel Palomera, director general de ambas marcas, destacó asimismo la buena rentabilidad de la red comercial
El presente ejercicio será especialmente bueno para las marcas Seat y Cupra, que obtendrán «el mejor resultado de los últimos 20 años y probablemente el mejor de la historia», en palabras del director general de ambas marcas pronunciadas durante el I Foro de Automoción. Esta buena situación se transmitirá asimismo a la red comercial, que tendrá las mejores cifras si se tiene en cuenta el dato sobre ventas y el de inversión.
Palomera explicó que este récord histórico se deberá, en gran parte, al buen comportamiento de Cupra, que «nos ha ayudado a electrificarnos. Con una inversión muy contenida ha permitido a la red diluir muchos de los costes fijos y nos ha servido para que la otra marca pueda seguir funcionando de una manera más o menos razonable». Según explicó, esta combinación entre Seat y Cupra «ha permitido dar con la tecla» en el contexto actual del mercado.
Lamentó Palomera que desde el punto de vista de los fabricantes el futuro no va a ser muy bueno por los impactos que se están produciendo a nivel regulatorio. Pero, en cambio, en cuanto a la rentabilidad de la red, Seat y Cupra han definido una estrategia que ha funcionado bien para adaptarse a la electrificación con dos marcas complementarias.
En cuanto al futuro inmediato, destacó que el papel de las ayudas será determinante. «Es vital, porque eso va a condicionar directamente el mercado», advirtió Palomera, quien explicó que, ante la falta de soporte a los vehículos electrificados, habrá que autorregularse para poder cumplir los objetivos de emisiones de CO₂ fijados por la UE.
