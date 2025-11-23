SEAT y CUPRA tendrán este año el mejor resultado de su historia

El presente ejercicio será especialmente bueno para las marcas Seat y Cupra, que obtendrán «el mejor resultado de los últimos 20 años y probablemente el mejor de la historia», en palabras del director general de ambas marcas pronunciadas durante el I Foro de Automoción. Esta buena situación se transmitirá asimismo a la red comercial, que tendrá las mejores cifras si se tiene en cuenta el dato sobre ventas y el de inversión.

Palomera explicó que este récord histórico se deberá, en gran parte, al buen comportamiento de Cupra, que «nos ha ayudado a electrificarnos. Con una inversión muy contenida ha permitido a la red diluir muchos de los costes fijos y nos ha servido para que la otra marca pueda seguir funcionando de una manera más o menos razonable». Según explicó, esta combinación entre Seat y Cupra «ha permitido dar con la tecla» en el contexto actual del mercado.

Lamentó Palomera que desde el punto de vista de los fabricantes el futuro no va a ser muy bueno por los impactos que se están produciendo a nivel regulatorio. Pero, en cambio, en cuanto a la rentabilidad de la red, Seat y Cupra han definido una estrategia que ha funcionado bien para adaptarse a la electrificación con dos marcas complementarias.

En cuanto al futuro inmediato, destacó que el papel de las ayudas será determinante. «Es vital, porque eso va a condicionar directamente el mercado», advirtió Palomera, quien explicó que, ante la falta de soporte a los vehículos electrificados, habrá que autorregularse para poder cumplir los objetivos de emisiones de CO₂ fijados por la UE.