El Atlético, buen resultado y muy poco fútbol

Hubiera sido toda una sorpresa que un partido entre Simeone y Bordalás hubiera dejado un sabor de boca agradable para los aficionados al fútbol. Fue un partido de entrenadores el del Coliseum. El Atlético se lo terminó llevando gracias a la calidad individual con la que cuenta el técnico argentino para salir desde el banquillo. Así fue como se desniveló un encuentro que no valió la pena pagar para ver.

Un cabezazo de Nico González en el primer tiempo y un tiro de Raspadori, que mandó a córner Soria en el segundo, fue todo el balance ofensivo de un equipo al que se le debe exigir mucho más. Cierto es que el Getafe no hace fáciles los partidos y mucho menos vistosos. A pocos sorprendió que el gol que dio la victoria a los rojiblancos fuera en propia puerta.

A pesar del tostón, el Atlético continúa con su racha de victorias, portería a cero incluida, con su incapacidad para hacer gol a balón parado (van 98 saques de esquina sin acierto ya) y con algunos jugadores completamente denostados, como es el caso de Cardozo.

La peor noticia en Getafe fue la lesión de Marcos Llorente antes de jugar ante Inter y Barcelona en los próximos diez días. No parece mucho, pero por poco que sea es difícil evitar un par de semanas de parón con una lesión muscular.

Lo más positivo es que el equipo continúa en la senda de la victoria y prácticamente nadie está en un momento muy bueno de juego, empezando por las estrellas. Ni Julián Álvarez, ni Baena, ni Griezmann, ni Sorloth, ni Almada... nadie está brillando de manera individual y aún así el equipo gana. Cabe esperar que en algún momento de la temporada se vea una mejor versión de cada uno de ellos y eso ayudará a subir el nivel general del equipo. El miércoles toca Champions en el Metropolitano ante un Inter de Milán que sí va a medir realmente el estado de forma del equipo rojiblanco, que no anda muy sobrado en la competición continental, pero que tendrá ganas de dar una alegría a los suyos en casa.