“Signature shot”, el innovador lanzamiento con el que Lexus refuerza su apuesta por el tenis

La marca japonesa continúa con su apuesta por el mundo del tenis con su revolucionaria máquina lanzapelotas a la que han denominado Signature Shot con el fin de trasladar la emoción del tenis profesional a cualquier pista.

Embajador de Lexus, Alfie Hewett Lexus

La precisión con la que este equipo ha sido diseñado, que simula los famosos golpes ganadores de los principales tenistas profesionales del ranking mundial, ofrece a los jugadores la oportunidad de enfrentarse a golpes que han hecho historia. Con esta propuesta Lexus une tecnología, diversión y espíritu competitivo en un homenaje al tenis del más alto nivel.

La estrella británica del tenis en silla de ruedas y embajador de Lexus, Alfie Hewett (Oficial de la Orden del Imperio Británico), presentó la máquina, que aparece en un nuevo vídeo en el que se enfrenta a su propio e impresionante saque de 150 km/h con el que ganó el torneo de Wimbledon 2024.

Paula Badosa Lexus

Los aficionados al tenis tendrán la oportunidad de experimentar la potencia y la precisión del golpe de Hewett, así como de la reconocida tenista española Paula Badosa, embajadora de Lexus. Sus golpes característicos se han programado en la máquina que estará de gira por torneos de tenis y clubes locales durante la temporada 2026.

La máquina lanzapelotas Signature Shot de Lexus se ha desarrollado a partir de una taladradora de uso profesional y se ha programado meticulosamente con un software a medida para simular los estilos de juego de los embajadores de Lexus, tanto sus saques como sus golpes de fondo de pista. Se basa en una extensa base de datos de rendimiento, análisis de vídeo y completas estadísticas en línea, rigurosamente validadas por tenistas profesionales para emular los ángulos, las trayectorias y el efecto de los golpes más famosos de cada tenista.

La máquina lanzapelotas Signature Shot lleva el ADN de Lexus a la pista, ya que presenta los rasgos estilísticos de la marca y se inspira en el exterior elegante y aerodinámico del prototipo eléctrico LF-ZC. Por otra parte, su software específico y su extenso análisis de datos son una demostración perfecta de la apuesta de Lexus por la ingeniería de precisión y de su evolución hacia los vehículos definidos por el software, aquellos en que se emplean soluciones informáticas para mejorar el control de las principales funciones.

Este novedoso equipo se presenta mientras Lexus disfruta de otro año de intensa competición como Socio Platino y Colaborador Oficial de Automoción del ATP Tour. Lexus patrocina 12 torneos ATP en toda Europa durante la temporada 2025, incluido el prestigioso Rolex Paris Masters de los ATP 1000, en octubre, y las Nitto ATP Finals, el culmen competitivo del año.

La presentación de la máquina lanzapelotas Signature Shot llega después de la experiencia récord de Lexus en que las leyendas del tenis Jamie Murray y Laura Robson realizaron el intercambio de golpes más largo encima de dos Lexus NX en movimiento, que se desplazaban a una velocidad de 46 km/h. Conjuntamente, estas iniciativas demuestran la apuesta de Lexus por explorar los límites del rendimiento y fomentar el desarrollo de público, conocimiento e implicación en el tenis, además de promover la participación en el deporte base.