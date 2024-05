Velca One, una ciudadana ejemplar

Moverse por las grandes ciudades es cada día un tema más complicado. Una circulación saturada y lenta, la ausencia de sitios para aparcar, el alto coste de los aparcamientos públicos, las zonas con restricciones a la circulación… todo se complica para el ciudadano normal. Pero, para muchos, la solución está en las «scooters» eléctricas que, como la Velca One, solucionan todos estos problemas de una sola vez.

Velca ONE Jesús G. Feria

Por su precio verdaderamente razonable, ya que se puede comprar con cuotas de poco más de 90 euros mensuales, o al contado por 6.490 que, con las ayudas, pueden quedarse en solo 4.500 euros, incluidos el baúl de carga, la matriculación y el envío. Con ello, tienes un medio de transporte personal o de dos pasajeros cómodo y barato. Llegas a todos los sitios y siempre hay un hueco para aparcar en la misma puerta de la cita y, gracias a su etiqueta Cero, no tiene ningún tipo de restricciones a la circulación por el centro de las grandes ciudades. Cuenta con una autonomía de sus motores eléctricos de hasta 220 kilómetros, los que significa que puedes utilizarla durante varios diÍas sin necesidad de recarga. Y cuando sea necesario, cualquier enchufe domótico puede regenerar la energía en pocas horas. El cable lo guardamos en el cofre bajo el asiento.

Velca ONE Jesús G. Feria

Como ocurre en todos los vehículos eléctricos, las reacciones son instantáneas y cuenta con una destacada aceleración. La postura de conducción es francamente cómoda y cuenta con una buena cúpula para protegernos del viento o de la lluvia. El arranque se efectúa girando una rueda en la columna de la dirección y ante nosotros

aparece una pantalla con toda la información necesaria, como velocidad, carga de batería y temperatura o los modos de conducción, a elegir entre tres dependiendo de los gustos más o menos deportivos del conductor o del consumo que quiera realizar. Una de las características es la posibilidad de ir marcha atrás si mantenemos pulsado el gatillo de la reversa.

Su conducción es sencilla y cómoda. La aceleración depende del modo de conducción elegido y del giro que queramos dar el puño del gas, pero siempre tendremos una «scooter» amplia, cómoda y muy manejable. Que cabe por cualquier sitio y pasa bien entre los coches. Su funcionamiento, como es lógico, es absolutamente silencioso. Y llegado a destino, la pata de cabra o el caballete, sencillo de subir dada la ligereza del conjunto, y a aparcar en la misma puerta.

Velca ONE Jesús G. Feria

Sería por todas estas ventajas por la que la principal comunidad digital de usuarios que se mueven en moto eléctrica «Ruedoeneléctrica» eligió esta Velca One como la mejor moto del este tipo en España. Porque a su amplia autonomía antes señalada une el ser una moto rápida, ya que puede alcanzar una velocidad máxima de 125 km/h. A esto se une un equipamiento de lo más variado como son los frenos ABS, la conectividad para smartphones con sistemas operativos IOS y Android. Tanto por su velocidad punta como por su potente aceleración, la nueva Velca One desmitifica la idea de que las motocicletas eléctricas no tienen suficientes prestaciones. De hecho, este modelo está concebido no solo para aquellos usuarios que habitualmente se desplazan por entornos puramente urbanos, sino también para aquellos otros conductores que de forma más o menos asidua visitan la playa, la montaña, o bien viven en las afueras o ciudades dormitorio y bajan a trabajar a la ciudad.

Porque con sus 125 km/h reales de velocidad máxima se coloca a la altura, o incluso supera, a muchas otras motocicletas de combustión de 125cc. Y a la hora de cargar su batería esta Velca cuenta con la ventaja de instalar una batería de ión litio de 8,2 kWh de capacidad que se puede recargar en unas 4,5 horas en cualquier enchufe, sin necesidad de un cable o adaptador especial y sin tener que modificar la infraestructura eléctrica doméstica.

Otros detalles y especificaciones que convierten a la One en una de las mejores motos del momento son su motor, que tiene una potencia nominal de 7 kW (con picos de 12,2 kW), sus neumáticos Michelin Citygrip 2 de 13 pulgadas, el sistema de arranque sin llave Keyless, la cúpula cortavientos, las luces LED con doble óptica delantera y luz diurna y display de cinco pulgadas, que indica la temperatura del motor, de la batería y ambiental.

Otro punto importante es el del mantenimiento del vehículo y

para ello, esta marca española cuenta con más de 80 puntos de venta localizados en todo el país, además de los 350 talleres asociados, muchos de ellos pertenecientes a la red de centros de FeuVert. Por todo ello, estamos ante un vehículo ideal para su uso diario por ciudad, tanto para quienes vivan en la ciudad como para quienes necesiten desplazarse desde zonas más alejadas del centro del casco urbano.