Las ventas de coches cierran el primer cuatrimestre en positivo gracias a la subida de abril

El fuerte incremento de las matriculaciones en el pasado mes de abril, que crecieron un 23% respecto al mismo mes del pasado ejercicio, ha hecho que el mercado español de automóviles cierre el primer cuatrimestre el positivo, con un alza del 7,8% y un número total de 336.726 unidades comercializadas. Las ventas de turismos y todoterrenos se elevaron a 92.000 unidades en abril, un 23,1% más, recuperando el ritmo positivo tras el efecto de Semana Santa de marzo.

El fuerte crecimiento del mes pasado es consecuencia de que en abril de 2023 se celebró la Semana Santa, por lo que este año ha habido más días hábiles de venta. Del mismo modo, el mes pasado la caída en las ventas del 4,7% fue provocada porque marzo de este año tuvo menos días hábiles que el mismo mes de 2023 por el mismo motivo. Por ello, la suma de las ventas de marzo y abril fue de 186.840 unidades, lo que supone un 7,2% más que el mismo período de 2023 y así se elimina el efecto estacional de las fiestas. En el total del año, las matriculaciones acumulan 336.726 unidades, un 7,8% más que el mismo cuatrimestre del año anterior. A pesar de estas cifras positivas, cabe destacar que las ventas todavía se sitúan un 23% por debajo de los registros prepandemia de 2019.

Si analizamos las ventas por canales, a excepción de las ventas dirigidas a empresas, con un retroceso del 4,6%, el resto obtienen un fuerte crecimiento, empujando el resultado positivo del mes. Las ventas a particulares aumentan un 32,3%, con un total de 37.548 unidades vendidas. Al igual que el rent-a-car, que tienen un fuerte crecimiento, con un 60,2% más de ventas que el mismo mes del año anterior y 25.237 ventas. Por su parte, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros logran un aumento del 47,6%, con 15.696 unidades en abril. En el primer cuatrimestre, se suman un total de 53.350 nuevas matriculaciones, que supone un 19,5% más que el mismo periodo del año anterior.

Por marcas, Toyota es líder del mercado no solo en abril, sino en el conjunto de los cuatro primeros meses, seguido por Seat y Volkswagen. En los cuatro primeros meses Kia, Peugeot y Hyundai ocupan las siguientes posiciones. Si analizamos el mercado por modelos, el Dacia Sandero es líder tanto en abril como desde el inicio del año y el único que supera las diez mil matriculaciones hasta final de abril. Le siguen en la tabla Toyota Corolla, Seat Arona, Nissan Qashqai, Seat Ibiza, Hyundai Tucson, MG ZS y Renault Clio

Aunque los datos en general son positivos, Félix García, portavoz de los fabricantes, reflexiona sobre el hecho de que las ventas de vehículos con enchufe no crecen en cuota e, incluso estamos por debajo de la alcanzada en 2023. Según sus previsiones se podrá superar este año la barrera del millón de unidades vendidas, pero si queremos rejuvenecer el parque que supera los 14 años que antigüedad y vender más vehículos de bajas y cero emisiones, es necesario superar ese listón para intentar atacar de nuevo el objetivo de 1,2 millones de ventas anuales. Otro dato negativo es el hecho de que las matriculaciones que hacen las empresas estén cayendo, una tendencia que estamos viendo desde primeros de año, y esto indica dudas, que no están renovando su flota, lo que nunca es buena noticia. Como tampoco lo es el hecho de que la aportación al mercado del vehículo electrificado siga cayendo. Estamos en un 10% más o menos de penetración de mercado del vehículo eléctrico e híbrido enchufable, cuando el año pasado estábamos en un 11%, y esto quiere decir que, sin las políticas adecuadas no funciona el vehículo electrificado, como ocurre en otros países de nuestro entorno.