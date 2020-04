López Miras critica la “falta de contenido” de las medida anunciadas por Sánchez

El presidente de la Región de Murcia, Fernando Lóopez Miras, ha criticado hoy la falta de contenido y de concreción de las medidas de desconfinamiento anunciadas ayer por el presidente del Gobierno de España. Pedro Sánchez, que permitirán las salida de los niños, al parecer hasta los doce años de edad, acompañados de sus padres.

López Miras considera que lo que ocurrió ayer es similar al anuncio del uso de mascarillas generalizado y por ello volvió a incidir en que se ha generado desconcierto entre la población y las administraciones que no conocen la hoja de ruta, ni en qué condiciones ha de realizarse. “Necesitamos certezas de cómo se van a llevar a cabo estas salidas y debemos estar seguros de que los criterios científicos son los que nos aconsejan que puedan salir”. El presidente regional insistió en que no se debe hacer anuncios que no vayan acompañados de una hoja de ruta clara".

La misma opinión expresó sobre la desescalada por territorios que puso sobre la mesa Sánchez dependiendo del nivel de contagios que haya en cada comunidad autónoma. En este sentido, López Miras manifestó su preocupación porque “un paso en falso nos puede llevar de nuevo a la casilla de salida”, al tiempo que consideró que es necesario que cada decisión que se tome esté basada en criterios científicos. “Si se propiciase otro brote y tuviéramos que iniciar el proceso, el daño sería de un calado sin precedentes"

Además expreso su confianza en que cada territorio pueda tener competencias para poder cerrarlo en caso de considerarlo necesario, e impedir la entrada de ciudadanos de otros lugares. “El Gobierno central no puede hacer anuncios sin consensuarlos con las comunidades autónomas, sobre todo si no conoce la hoja de ruta para hacerlo y quién va a poner las medidas necesarias para que no haya un nuevo brote de coronavirus”.

Criterios homegéneos en Educación

El presidente de la Comunidad también ha pedido a Pedro Sánchez un acuerdo marcado por la voluntad de que se tenga un criterio homogéneo en materia educativa para todas las comunidades autónomas y no permita que puede desigualdades en esta materia en el país. “Es necesario contar con instrucciones uniformes”, aunque anunció que su Gobierno no se plantea el aprobado general porque considera que esta medida no se corresponde con los criterios de esfuerzo, mérito, y capacidad que se han defendido en la Región.

Así anuncio que desde la Consejería de Educación se dará a conocer mañana los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de valorar a los alumnos, que estarán fundamentados en las notas obtenidas en los dos primeros trimestres lectivos. Para el tercero, dadas las actuales circunstancias, se ha activado el programa Teleeduca para que todos los escolares puedan seguir las clases, se ha repartido material formativo, y se han distribuido 3,400 nuevas lineas móviles que se han puesto a disposición de los escolares que no tienen los medios necesarios. “Todo ello - ha incidido el presidente- a pesar de ser la autonomía peor financiada del Estado”.

De esta forma, López Miras considera que los dos primeros trimestres serán esenciales para evaluar el resultado definitivo de los alumnos y el tercero servirá para recuperar algunas de las asignaturas suspendidas y avanzar en los contenidos.