Murcia pide a Sanidad “agilidad” para enviar otras vacunas que reemplacen las de AstraZeneca

La paralización de la administración de las dosis de vacuna de la farmacéutica AstraZeneca ha puesto el calendario de vacunación en peligro. Por ello, el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, ha solicitado hoy en el Consejo Interterritorial con el Ministerio de Sanidad que dé prioridad absoluta a la inmunización de la población en general, e incremente el envío de otras vacunas que se puedan aplicar en sustitución de la que se ha suspendido.

Así, se ha apuntado principalmente al sector docente, cuya inmunización estaba prevista completar antes de las vacaciones de Semana Santa. “Para que no se ralentice más la campaña de vacunación, y teniendo en cuenta que sería conveniente vacunar a los docentes antes de Semana Santa, la Región reclama que se incremente el envío de otras vacunas que se puedan aplicar en sustitución de la que se ha suspendido, para inmunizar a este colectivo lo antes posible”.

En relación con el Plan de Consenso alcanzado con todas las Comunidades Autónomas, el consejero ha admitido que sigue preocupando el cumplimiento de las restricciones de movilidad y cómo se va a garantizar que se respete esta medida. “Por ello pedimos que se coordine un dispositivo especial para el puente del Día del Padre y Semana Santa, que sea capaz de asegurar este cumplimiento”.

En la misma línea, volverán a solicitar que se refuercen los controles aéreos y portuarios para que esta medida surta efecto, “máxime si tenemos en cuenta que, en los países vecinos, las tasas de incidencia son mucho mayores que las nuestras, y ello implica un mayor riesgo de contagio”.

Tal y como anunció el pasado lunes tras el Comité de Seguimiento Covid-19, la Región de Murcia sigue mejorando una semana más en sus tasas de incidencia, con un nuevo descenso del 10 por ciento, consolidando la tendencia del último mes.

“Actualmente nos encontramos en una tasa de incidencia a 14 días de 65,5 casos por cada 100.000 habitantes y de 30,2 a 7 días, por debajo de las medias nacionales”.

Pese a la buena situación registrada, y la favorable evolución de las cifras, el consejero Pedreño ha insistido en que hay que seguir manteniendo restricciones para evitar una relajación de la población ante el riesgo evidente que supone la detección de casos con origen en la variante británica del virus en nuestra Región: 205 casos a día de hoy, y 2 de variante sudafricana.

“De nuevo tenemos que enviar una petición de máxima cautela. No podemos relajarnos: no nos podemos permitir que de nuestra irresponsabilidad se deriven más contagios, más ingresos hospitalarios y más muertes. No es el momento de aglomeraciones ni descuidos”.

Finalmente, Pedreño ha apuntado a que la vacuna se está administrando y es un paso más en la lucha contra la pandemia, pero “reducir la interacción social, limitar las salidas a lo esencial, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, mantener la distancia de seguridad y la ventilación de espacios cerrados, son recursos a nuestro alcance para asegurar nuestra salud y la de las personas que nos rodean. Este virus no entiende de condiciones físicas ni edades. De nuestra prudencia depende la salud y el bienestar de todos”.