Los pescadores de Mazarrón (Murcia) alertan de que hay barcos que no pueden salir a faenar por la subida del combustible

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Mazarrón, Manuel Sánchez, alerta de que hay barcos que no pueden salir a faenar por la subida del precio del combustible. Sánchez ha dicho tras una visita al presidente de la Asamblea Regional que antes pagaban un precio “más o menos viable” por el combustible, cuantificado en 0,50 euros el litro y que ahora ya supera el euro, “y no podemos resistir ya a eso”.

Según ha explicado, para un barco de 20 metros de eslora, como el que él tiene, necesita 3.000 litros de combustible a la semana. “Son motores grandes. No sé hasta dónde vamos a llegar como el Gobierno central no dé una solución a esto”, ha dicho advirtiendo de que ya hay puestos pesqueros que ya tienen barcos amarrados por el Mediterráneo y que si no hay una solución a la subida del precio del combustible el pescado tendrá que traerse de otras zonas como Marruecos.

Aún así, ha dicho que la subida del precio no está afectando, de momento, al precio del pescado, al menos a la parte correspondiente a los pescadores. “El precio que tenemos es a la baja, ahí está el intermediario que es el que manipula el precio al alza o hacia la baja. Cuando no hay pescado sí sube el precio, pero si no, no”, ha explicado.

Durante la visita, a la que también ha acudido el párroco de la Parroquia de San José, del Puerto de Mazarrón, Juan José Noguera, se ha nombrado al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, pregonero de sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen, patrona del Puerto de Mazarrón. Según Noguera, el presidente del parlamento regional “es un embajador nato del Puerto de Mazarrón, un enamorado de la localidad y su vinculación con el Puerto y los pescadores es innegable. Y además es una persona muy carmelitana en su trayectoria personal”.

La lectura del pregón tendrá lugar el próximo 8 de julio, a las 21.30 horas, en la parroquia del Puerto de Mazarrón. Con él, darán comienzo las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, que este año estrena estandarte, regalo del motociclista mazarronero Pedro Acosta, y que recuperan su procesión terrestre.