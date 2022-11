“La candidatura de San Javier como sede de la Agencia Espacial no tiene color político”

La situación estratégica del municipio de San Javier (Murcia) la convierte en la candidata idónea para albergar la sede de la Agencia Espacial Española (AEE). Una oportunidad única para descentralizar las instituciones nacionales, y a la que se han postulado una quincena de ciudades. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, confía en sus fortalezas y ha logrado el apoyo unánime de toda la Región de Murcia.

¿Cómo afronta el proceso de espera hasta que se conozca la sede que albergará la “NASA nacional”?

Con ilusión, porque no hay día que no me cruce con alguien, tanto vecinos de San Javier como de la Región de Murcia, que no me pregunte por esto. Uno de los grandes éxitos de la candidatura es que es de unidad. Ha unido a toda la Región. Todos lo han tomado como una gran oportunidad. Desde deportistas, como Alejandro Valverde, hasta gente de la ciencia, rectores de universidades, empresarios, colegios profesionales, profesionales del mundo de la cultura, actores, y un gran número de profesionales de todos los ámbitos. La sociedad regional ha querido sumarse y entiende que Murcia es una gran candidatura. Estamos esperando la decisión con la inquietud propia de quien sabe que va muy preparado al examen pero tiene que quedar el primero, porque no hay otra opción.

¿Sabe cuando se conocerá la decisión?

Tiene que ser pronto, porque al ser un procedimiento de urgencia, uno de los requisitos era poder disponer de las instalaciones y empezar a funcionar los tres primeros meses del próximo año. Por lo tanto, creemos que en unos 15 días podría estar resuelto.

¿Cuenta con el apoyo de los vecinos?

Sí, sí, están entusiasmados. Los comercios del municipio comparten en redes sociales todo tipo de publicaciones en las que apoyan la candidatura de San Javier para albergar la sede. Hay un movimiento de ilusión y de unidad, que es muy positivo. Lo que más destaca es haber conseguido por fin unir en un proyecto común de la Región de Murcia a toda la sociedad, sin colores. Todo el mundo lo entiende como una gran oportunidad, y esa es una fortaleza que hay que poner en valor.

¿Y del tejido productivo y empresarial?

Hay todo un movimiento en favor de la sede de la Agencia Espacial. La Universidad Politécnica de Cartagena está impartiendo clases y proyectos relacionados con el espacio. Se han sumado también empresas muy importantes a la candidatura, desde Escombreras, hasta la Autoridad Portuaria de Cartagena, todos los empresarios a través de la patronal Croem, y las universidades (UPCT, UMU y UCAM). Hay empresas que, por ejemplo, también nos ha sorprendido para bien, como la incubadora de empresas finlandesa YCEYE, dependiente de la Agencia Espacial Europea, que ha apoyado esta candidatura, o la internacional M. Torres.

¿Qué aporta San Javier que no aporten el resto de ciudades candidatas?

El Gobierno habla de descentralización a la hora de hacer esta propuesta. Nosotros no estamos hablando de que sea la capital de la Región de Murcia, sino que la candidatura es en un municipio de la Comunidad. Contamos para ello con la propia eficiencia en los recursos públicos, ya que hay una terminal aeroportuaria cerrada desde 2019. La propuesta habla de la necesidad de contar con conexiones con aeropuertos internacionales, y nosotros tenemos dos, el de Corvera a 20 minutos y el del Altet de Alicante a 45 minutos. También tenemos algo que no tiene nadie como lo es la propia sede a pie de pista. Y también estamos hablando de un ámbito relacionado con el Aire y el Espacio, y para ello nosotros tenemos el Ejército, donde se forman todos los oficiales de España.

¿Y las instalaciones? ¿Están preparadas para albergar la sede?

Un año y medio antes de que cerrara el aeropuerto de San Javier, se hizo una remodelación muy importante. En esas oficinas estaba el personal técnico administrativo de Aena. No es que estén para entrar los tres primeros meses, sino que podrían comenzar a funcionar desde el primer mes. Además, las oficinas miran al mar y se encuentran junto a un paraje natural, lo que aporta más valor, ya que se encuentra en un entorno de tranquilidad. Además, la Agencia Espacial Española solicita al menos 3.000 metros cuadrados, y nosotros hemos ofrecido 10.000 de los 80.000 que ha cedido el Ministerio de Defensa a la Comunidad recientemente.

¿Y en materia de seguridad?

También se cuenta con ello. Las instalaciones tienen un acceso independiente, y además, el espacio aéreo de la Región se controla desde la propia Academia General del Aire, desde la torre de control del aeropuerto. Eso significa que lleva asociada una serie de medidas de seguridad en una banda de protección que abarca también la terminal.

Además de la infraestructura, ¿qué otra aportación incluyen en su candidatura?

Estamos muy implicados con el proyecto, por lo que hemos hecho una gran apuesta para la candidatura pensando también en las 70 familias que, en principio, vendrían a San Javier a trabajar. Son trabajadores acomodados en Madrid y que tienen que salir de allí con sus familias. Por ello, hemos hecho un programa de apoyo para la Agencia en el que se van a invertir 400.000 euros para ayudarles con la mudanza, el traslado, el primer año de alquiler, o la búsqueda de empleo de los familiares directos. También se han alcanzado acuerdos con las universidades y colegios públicos y privados para trasladar los currículos de los familiares estudiantes. En definitiva, nos hemos involucrado para facilitar la llegada de los trabajadores a San Javier.

Suena a candidatura ganadora.

Las fortalezas son estas, y creemos que son buenas. Esas son las posibilidades que ofrecemos, entregando lo que ya fue una terminal aeroportuaria, en la que puede encajar perfectamente esta Agencia Espacial. Las sinergias son obvias, y además, se trata de un clima que está muy relacionado con la experiencia que tenemos en San Javier con el Ejército del Aire y el Espacio.

¿Qué impacto económico y de empleo tendría para la ciudad?

Hablamos de un impacto directo de 9,5 millones de euros solo en la implantación. Además de eso, la Agencia tiene un presupuesto de 500 millones, así como otros 250 de fondos europeos. Por lo tanto, el impacto todavía está por determinar. Lo que sí que tenemos claro es que su implantación es una evolución de algo que tiene muchísimo recorrido, y que obviamente no se sabe hasta dónde podría llegar. El impacto y la posibilidad de captar empresas relacionadas con el espacio nos hace prever que podrían generarse muchas oportunidades en el municipio.

Albergar la sede sería evolucionar y convertirnos en la ‘Ciudad del Aire y el Espacio

¿Hay espacio para tanto?

Alrededor de la propia sede hay alrededor de 4,5 millones de metros cuadrados libres, sin construir, que están utilizándose para cosechar, y eso también podría ser un polo de atracción para la inversión de empresas relacionadas con estas tecnologías.

¿Qué supondría para San Javier albergar la sede de la Agencia Espacial Española?

Eso es algo que ya hemos valorado. ¿Qué supone para San Javier tener la Academia General del Aire? ¿O que la Patrulla Águila esté en San Javier? Para nosotros, además de un orgullo, nos ha convertido en ‘Ciudad del Aire’. Todos los militares han estudiado aquí, y nos ha dado una proyección nacional e internacional. La Patrulla Águila la conoce todo el mundo, y aquí decimos que tiene su nido. Tener la Agencia Espacial sería una especie de evolución: si el Ejército ha pasado a llamarse del Aire y del Espacio, San Javier se convertiría en la ‘Ciudad del Aire y del Espacio’.

Una ciudad muy internacional.

Además de atraer empresas relacionadas con el ámbito aeroespacial, atraerá a otras muchas que quieran implantarse aquí aprovechando las sinergias de la zona. Esto daría a San Javier, y no solo al municipio sino a toda la Comunidad, un gran impulso. Por ese motivo, desde el presidente autonómico Fernando López Miras, hasta los grandes deportistas de la Región, así como actores, periodistas, colegios profesionales y empresarios llevan el nombre de Murcia allá donde van. Lo repito, es una candidatura que ha unido a la Región, y conseguir eso desde este municipio es un verdadero honor.