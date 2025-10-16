700 hectáreas de cultivo afectadas y 1,5 millones en pérdidas: el saldo de Alice en la Región

El temporal Alice que ha azotado en los últimos días a la Región de Murcia ha dejado pérdidas millonarias. Las primeras estimaciones que ha hecho la consejería de Agricultura hablan de una superficie afectada de unas 700 hectáreas de cultivo y unos daños en estos terrenos que ascenderían a los 1,5 millones de euros. Así lo ha afirmado en la rueda posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño. Además, el consejero de Presidencia ha acusado al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, de “mentir” acerca del estado de las infraestructuras hídricas que hay pendientes en la Región. El líder de los socialistas murcianos afirmaba hace unos días en Beniel que muchas de esas obras están paralizadas, porque están a la espera de “unos informes medioambientales”, que debe presentar la Comunidad. Ortuño ha desmentido tajantemente esta cuestión y ha dicho que “no es verdad”. Es más, ha afirmado que “hay muchos proyectos de envergadura que siguen sin licitación, proyectos que cuentan con el informe favorable de la consejería de Medio Ambiente y que todavía no han sido licitados por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura”.

El Ejecutivo murciano ha enumerado todas esas iniciativas destinadas a la construcción de infraestructuras, que sirvan de ‘parapeto’ para las lluvias torrenciales en la Región: la presa de Béjar (Puerto Lumbreras), varias actuaciones en Los Alcázares, la presa de laminación de La Torrecilla (Lorca), así como las presas de Balonga, Chicamo, Garruchal y Tinajón, que tienen por objetivo reducir el riesgo de inundaciones en la Vega del Segura, además de las actuaciones en la rambla de La Maraña y el Albujón, que afectan al entorno del Mar Menor. En opinión del Gobierno autonómico, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tan solo ha ejecutado “un 15 % de esos proyectos”, que forman parte del marco de actuaciones prioritarias para frenar los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos en la comunidad. A esto hay que añadir que dos de los proyectos “estrella” del ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), como el ‘Cinturón Verde’ del Mar Menor o las obras de restauración de las cuencas mineras, se han quedado por el momento en papel mojado. “Seguimos sin ver ni una sola licitación, no pueden culpar al Gobierno Regional de esta parálisis, nosotros hemos emitido los informes y nosotros hemos hecho nuestro trabajo”, ha asegurado Ortuño, quien ha denunciado “la desidia”, “la falta de presupuesto” y la “falta de voluntad” del Ejecutivo nacional para darle el ‘espaldarazo’ definitivo a estas obras. El portavoz del Gobierno autonómico ha recordado que está en juego “la seguridad” y “la protección de las vidas humanas”.

Por otra parte, el Gobierno regional ha informado pormenorizadamente de todas las actuaciones que ha llevado a cabo para reparar los daños causados por la dana Alice, especialmente, en el entorno del Mar Menor, la zona más castigada por este último temporal. Según la consejería de Medio Ambiente, desde el pasado sábado se han movilizado hasta estos lugares cerca de 600 efectivos y 100 vehículos, que han realizado en torno a unas 150 actuaciones de achique en los municipios de Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Además, los operarios han retirado hasta la fecha cerca de 400 toneladas de cañas, maleza y residuos, que habían terminado en las aguas de la laguna salada. Según el Ejecutivo autonómico, el temporal ha provocado la entrada de 15 hectómetros de agua dulce en el Mar Menor, una cantidad muy inferior a los 80 hectómetros que se registraron en la pasada dana de 2019, que causó daños muy superiores. Además, las infraestructuras que ha ejecutado el Gobierno regional en esa zona, los tanques de tormenta, han evitado que entren en este ecosistema el equivalente a 55 piscinas olímpicas, tal y como ha apuntado el portavoz del Gobierno regional.

Los menas, fuera del foco

Tras el cambio de uso del centro de protección de menores "Rosa Peñas", ubicado en la pedanía murciana de Santa Cruz, -que hasta la fecha acogía a niños y adolescentes inmigrantes-, el Ejecutivo ha sido preguntado por el destino de estos jóvenes, que ahora van a tener que ser realojados en otras instalaciones. Parece que la ubicación elegida ha sido el albergue que hay El Valle, en la pedanía murciana de La Alberca, tal y como adelantó hace unos días la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, que aseguró que iba a solicitar el uso de esta infraestructura para acoger a esos menores extranjeros. A este respecto, el Gobierno prefiere ser prudente y no ha querido desvelar demasiados detalles acerca de esta cuestión. El portavoz Ortuño ha asegurado que “no vamos a poner en el foco a esos menores. Hay que preservar su intimidad y hay que preservar los derechos de esas niñas y de esos niños, pero lo importante es que esos menores tutelados van a seguir recibiendo la misma protección y la misma atención de la comunidad autónoma, con las mayores y con las máximas garantías, como hasta ahora”.