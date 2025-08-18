Alerta roja en el último día de la ola de calor en Murcia: 44 grados de máxima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este lunes, 18 de agosto, los avisos naranjas y rojo por unas temperaturas extremas que volverán a alcanzar los 44 grados en la Vega del Segura.

La alerta roja, que prevé temperaturas de hasta 44 grados en la Vega del Segura, estará vigente de las 11.00 a las 21.00 horas; mientras que el aviso naranja, por temperaturas de hasta 42 grados en el Altiplano, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, o el aviso para el Campo de Cartagena y Mazarrón por temperaturas de hasta 39 grados estarán activos de las 11.00 a 21.00 horas.

Toda la Región de Murcia permanece este lunes en alerta por calor, especialmente la Vega del Segura, que se encuentra en aviso de nivel rojo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en esta comarca las temperaturas máximas pueden alcanzar los 44 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

El resto de comarcas de la Región de Murcia se encuentra en aviso de nivel naranja. En el Altiplano, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Noroeste, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 42 grados.

Por su parte, en el Campo de Cartagena y Mazarrón la temperatura máxima prevista por la Aemet es de 39 grados, con mayor probabilidad en el interior de la zona.

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este lunes, 18 de agosto, es extremo en toda la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.