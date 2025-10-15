Los bomberos sofocan dos incendios en un coche y un patinete eléctrico en Cartagena

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena intervinieron este 14 de octubre en dos incendios en vehículos, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

A la 01:00 horas atendieron el fuego en un automóvil utilitario estacionado en Pozo Estrecho, en la vía pública. El fuego de este coche de combustión se propagó a la puerta y persianas de una vivienda contigua al mismo, por lo que tuvieron también que realizar labores de ventilación de esta casa de planta baja, a la que había entrado humo en su interior. No hubo heridos.

Sobre las 10:00 horas sofocaron otro fuego en un patinete eléctrico, que se encontraba ardiendo por la parte inferior, donde están ubicadas las baterías, en la barriada Virgen de la Carida. Los efectivos municipales sofocaron el percance con una manga pronto socorro.