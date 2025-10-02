Cartagena celebra a sus seis vecinos centenarios

El Ayuntamiento de Cartagena distinguió este miércoles a seis vecinos mayores de 100 años en el marco de la Gala de Mayores celebrada en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La gala se enmarcó en el Día Internacional de las Personas Mayores, una efeméride que tiene por objetivo impulsar la solidaridad con las personas mayores para mejorar su calidad de vida.

La velada, a la que asistió la edil de Mayores, Francisca Martínez, contó también con la lectura de un manifiesto y la actuación musical de la 'Unidad de Música del Tercio de Levante de la Armada'.

En concreto, los mayores reconocidos fueron María Navarro (106 años), Asunción Cano Sánchez (100 años), Andrés Leira Blaya (100 años), Francisca García Moreno (101 años), Francisca Sánchez Sánchez (101 años) y Francisca Romera Sánchez (102 años).