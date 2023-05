Debate cancelado en Murcia: Estas fueron las propuestas de los candidatos a presidir la Región

El primer y único debate electoral en la Región de Murcia de cara a los comicios autonómicos y municipales del próximo 28 de mayo no tuvo un desenlace común: Cuando apenas había pasado poco más de una hora de intervenciones, tuvo que cancelarse por la negativa de la candidata de Podemos a abandonar el atril que tenía que compartir con su compañera de coalición, rebelándose así contra la normativa fijada por la Junta Electoral. Un final agridulce que dejó en el aire asuntos pendientes de contestar, sin que los candidatos a la Presidencia de la Comunidad pudieran exponer sus propuestas para asuntos como la juventud o la transparencia.

No obstante, durante esa hora de encuentro, los diferentes candidatos de la oposición habían centrado sus intervenciones en atacar y criticar la gestión del actual presidente autonómico, Fernando López Miras (PP), a quien interrumpían en cada intervención. Incluso, se escuchaban los murmuros del resto de candidatos con el micrófono abierto mientras el popular intervenía.

El debate, organizado por el Colegio de Periodistas de la Comunidad y retransmitido por la radiotelevisión autonómica, ha contado con la participación, además de Lopez Miras, con José Vélez (PSOE), María José Ros (Ciudadanos), José Ángel Antelo (Vox) y María Marín (Podemos en coalición con Izquierda Unida-Verdes y Alianza Verde) y Helena Vidal (Más Región, Coalición Verde), quien ni siquiera tuvo la oportunidad de exponer sus propuestas, se habían preparado para lanzar sus acusaciones para desacreditar a un López Miras que se mantuvo calmado y evitó entrar en enfrentamientos.

Dividido en cinco bloques, el primero se centró en el ámbito económico, con las bajadas o subidas de impuestos, medidas para el turismo o el Aeropuerto de Corvera.

López Miras señaló que es "innegable" que muchas familias "lo están pasando mal", y por eso recordó que desde el Ejecutivo regional se han puesto medidas fiscales en marcha como la deflactación del IRPF, se ha incrementado la bonificación en las donaciones y sucesiones, y se han dado ayudas a "quienes crean trabajo". Eso sí, alertó de que los precios podrían incrementarse si "el PSOE consuma el recorte al trasvase, porque subirá el precio del agua". Frente a estas medidas, Vélez señaló que las ayudas solo llegan al "2 por ciento de la población, mientras que el 98 por ciento restante carece de servicios públicos de calidad".

Antelo aseguró que en su proyecto se encuentra el de bajar más los impuestos, mientras que Marín insistió en que la Región está sumida en un "pozo con los peores indicadores sociales y económicos".

Ros, por su parte, anunció ayudas para los empresarios que contraten a padres y madres con niños menores, propuso la semana laboral flexible y becas para garantizar la educación infantil de 0 a 3 años. "Lo importante es que todas las familias tengan la misma igualdad".

Inflación

Preguntados por cuánto costaba un litro de aceite antes de la inflación y cuánto cuesta ahora, solo dos de los candidatos dieron el dato: antes costaba menos de tres euros, y ahora cuesta el doble. Fernando López Miras y María José Ros fueron los únicos que respondieron a la pregunta del periodista de Murcia Plaza, mientras que el resto de intervinientes se focalizaron en reprochar al presidente actual su gestión.

Marín insistió en que con los impuestos ahorrados "a los ricos" se podrían haber pagado el sueldo de 600 médicos, 1.500 auxiliares y mil maestros, mientras que desde Vox, Antelo abogó por reducir el gasto político superfluo, asegurando que quiere dejar de mantener las subvenciones a sindicatos y patronal. "Es el modelo que funciona en Castilla y León".

Vélez, por su parte, apostó por rebajar los impuestos a los que más tienen. "Ese dinero está mejor en la sanidad, la educación o en la dependencia, y no en los bolsillos de sus amigos".

Mar Menor

Este fue uno de los ámbitos donde más crispación y tensión se vivió. De forma unánime, todos los grupos atacaron a López Miras, quien insistió en que ha sido su gobierno invierte en la limpieza de toneladas de biomasa, mientras que desde la Administración central no se ha puesto en marcha ninguna actuación. "La Unión Europea autorizó 55 millones de euros, que el Gobierno de Pedro Sánchez desvió a las obras de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Deberíamos saber ponernos de acuerdo y trabajar de la mano", aseguró.

Mientras tanto, Antelo acusó a los gobiernos anteriores de convertir la laguna en una "fosa séptica", Marín calificó la actual Ley de Protección de "insuficiente", y Vélez aseguró que "derogar y no cumplir, es lo mismo", acusando al gobierno regional de no aplicar la normativa de protección. Por su parte, Ros insistió en que tras 40 años de emergencia climática con el Mar Menor, "no fue hasta que llegamos nosotros que los dos partidos -PP y PSOE- se sentaron a hablar y firmamos un acuerdo para impulsar la ley de protección".

Estado de bienestar

En este bloque, Vox centró su argumentario en asegurar que había más inseguridad y que la Región era "la segunda puerta de entrada de la inmigración ilegal", y acusó al gobierno regional de "financiarlo", uniendo así inseguridad con inmigración. Ante eso, indicó que su partido será el que ponga "más policías" en las calles.

Tras esto, la candidata de Podemos aseguró que lo primero que hay que hacer para salvaguardar a la ciudadanía es "no colar a los familiares de sus amigos" para reducir las listas de espera, mientras que el candidato del PSOE aseguró que si entran en el Gobierno reforzarán las plantillas de salud mental con la contratación de nuevos profesionales, "y elaboraremos un plan de salud mental en los centros educativos".

Por su parte, Ros abogó por una lista de espera "única en toda la Región, que no dependa del código postal". Frente a todo esto, López Miras recordó que gracias a las políticas que tomó en materia de sanidad, la Región es la comunidad de España con menos incidencia Covid y menos mortalidad durante la pandemia. Por ello, anunció que trabajará por una "ley de salud pública" que consensuará con los sanitarios.

Tras ese bloque, el periodista de La Opinión invitó a los candidatos a hablar sobre la dependencia en la Comunidad. A falta de unos segundos de tiempo por gastar por parte de la candidata de Podemos, que tenía que ceder el atril a la de Más Región, se negó a abandonar el plató, por lo que tras más de 20 minutos de espera, la Junta Electoral finalmente decidió cancelar el debate, dejando al resto de formaciones sin la posibilidad de exponer sus propuestas y sin el tradicional minuto de oro con el que convencer a la audiencia.

Reacciones a la cancelación

Desde la coalición Más Región-Verdes Equo, Helena Vidal aseguró que tenía "derecho por resolución judicial a estar la mitad del debate. Hemos vivido una situación muy desagradable, cuando no nos habéis permitido participar". "Ha sido una situación muy dura, que no le haría jamás pasar a ninguna compañera".

El candidato del PP, Fernando López Miras, ha asegurado tras el incidente que "la Región necesita solvencia, moderación y un buen gobierno, no circos ni extremismos como los vistos en el debate". Asimismo, ha mostrado su consideración con Vidal y el reconocimiento a los periodistas participantes.

Por su parte, María José Ros solicitó que se retome el debate. "El conjunto de los murcianos ha tenido que asistir a un espectáculo bochornoso. No nos sorprende que a Podemos no le merezcan ningún respeto las leyes, lo que no vamos a tolerar es que se las salten haciéndoselo pagar a todos los murcianos".