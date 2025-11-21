De Hollywood a Murcia: Richard Gere encenderá el árbol de Navidad el próximo 28 de noviembre

De Hollywood a Murcia. El conocido actor Richard Gere será el encargado de encender el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular de Murcia el próximo viernes 28 de noviembre. Gere, uno de los intérpretes más famosos del séptimo arte gracias a películas como "Pretty woman" y "Oficial y caballero", estará en la capital para participar en uno de los actos más esperados por los murcianos.

El actor visitará la Región la próxima semana junto a su familia para asistir a un evento organizado por la fundación Hogar Sí, entidad de la que forma parte desde el 2015, en colaboración con la Comunidad. Gracias a su estancia en la ciudad, el Ayuntamiento de Murcia le ha invitado a protagonizar el encendido del árbol navideño que da inicio a las fiestas.

Antes de visitar Murcia, el actor pasará por Madrid, donde participará en la presentación del documental de la ONG titulado "Lo que nadie quiere ver".