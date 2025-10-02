López Miras reivindica al empresariado murciano en su día: "La Región es mejor gracias a ellos"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha subrayado este jueves el liderazgo económico de la Región de Murcia en España, durante el acto de celebración del Día Regional del Empresario y la Empresaria. "No voy a decir que nuestra economía va como un cohete, pero es la que mejor va de España, y eso es gracias a nuestros empresarios", ha señalado.

Concretamente, el INE reflejó esta semana que el PIB de la Región de Murcia creció un 4,5 por ciento en 2024, el mejor registro por comunidades.

El jefe del Ejecutivo regional ha señalado que a este dato se suma a otros indicadores que reflejan la positiva evolución de la Región. "Estamos en casi 700.000 ocupados, nunca habíamos tenido tantos trabajadores, y seguimos creciendo, seguimos captando inversiones y siendo líderes en exportación", ha agregado, según informaron fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

Igualmente, López Miras ha remarcado que "hoy la Región de Murcia es mejor gracias a sus empresarios", y en una nueva referencia a los datos de crecimiento, ha señalado que "si hasta el momento hemos trabajado junto a los empresarios y estos son los resultados, no hay por qué cambiar".

Otro de los temas que ha abordado López Miras durante su intervención ha sido una iniciativa articulada junto al tejido empresarial: la cuarta Ley de Simplificación Administrativa, que "va a convertir a la Región de Murcia en el territorio del Mediterráneo con más facilidades para invertir".

López Miras ha destacado que "la premisa de la norma es confiar en que el empresario quiere hacer las cosas bien". Así, ha afirmado que esta es una ley "de los empresarios", redactada por el Gobierno regional "junto a ellos", y teniendo "muy en cuenta" sus propuestas "para agilizar trámites y para que la creación de oportunidades sea lo más rápida y lo más eficiente posible".

"Ya está en vigor, pero ahora tiene que tramitarse en la Asamblea Regional, y lo que espero es que se pueda aprobar, porque esta norma es la voluntad de los empresarios, que es una parte importante de la sociedad", ha trasladado López Miras.

Además, el presidente se ha mostrado confiado en que "las enmiendas que se aprueben, si es que algunas tienen el apoyo de la mayoría de los diputados, no cambien el sentido ni el espíritu de una ley que es para toda la sociedad".

Reconocimiento a la figura del empresario

López Miras ha reivindicado la figura del empresario como motor del progreso económico y social, y ha asegurado que "aquí, los empresarios proponen y el Gobierno regional escucha esas reivindicaciones y las refleja en el Boletín Oficial de la Región de Murcia".

Igualmente, López Miras ha afirmado que "frente a la caricatura del empresario como un ser avaricioso que exprime a sus trabajadores", en la Región de Murcia representan "el verdadero escudo social de nuestro estado de bienestar, porque ayudan a mantener la sanidad, la educación, las coberturas sociales o las infraestructuras".

El Día Regional del Empresario y la Empresaria es una iniciativa pionera en España que fue propuesta por Croem en 2018 y aprobada ese mismo año por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

La conmemoración de este día sirve para reconocer la labor del empresario y la contribución de las empresas al desarrollo económico, laboral y social.