El paro en "mínimos históricos" en Murcia tras un 38% más de contrataciones que el año pasado

El Boletín Mensual de Estadísticas Laborales del Ayuntamiento de Murcia confirma que el paro se redujo un 4,54% en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone un "mínimo histórico" de desempleo en el municipio, según informaron fuentes del Consistorio capitalino en un comunicado.

El Ayuntamiento ha señalado que estos datos reflejan "la eficacia de las medidas adoptadas para incentivar y favorecer la creación de empleo de calidad en el municipio, con un total en 24.205 personas desempleadas, la mejor cifra histórica registrada, lo que también supone un descenso del 0,53% respecto al mes anterior".

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha indicado que "Murcia es una ciudad dinámica, que genera empleo y atrae oportunidades. Desde el Ayuntamiento seguimos impulsando políticas activas de formación, emprendimiento y apoyo al tejido productivo para mantener esta tendencia positiva y seguir creando empleo de calidad".

El boletín también recoge un "notable" incremento en la contratación, con 22.347 contratos formalizados, lo que representa un crecimiento del 110,32% respecto a agosto y duplica la tasa nacional.

El aumento afecta a todos los sectores y grupos de edad, con especial incidencia en el sector agrario y de servicios, destacando las actividades educativas y el crecimiento de los contratos indefinidos, que ya representan el 68,5% del total.

En términos anuales, la contratación en Murcia ha crecido un 38%, "muy por encima de la media española, confirmando la vitalidad del tejido económico local y la consolidación del empleo estable", han añadido las mismas fuentes.

Crece también la afiliación a la Seguridad Social

Los datos correspondientes a agosto reflejan un total de 253.087 personas afiliadas a la Seguridad Social, situando al municipio en el tercer mejor registro histórico. La cifra se mantiene "muy por encima" del año anterior, con un incremento interanual del 3,04%, equivalente a más de 7.400 nuevos afiliados.

El Régimen General concentra el 83% del empleo, mientras que los autónomos suponen el 12%, datos que refuerzan el peso y el dinamismo de la economía de servicios.

Bernabé ha valorado estos resultados como "una muestra de la fortaleza del mercado laboral del municipio de Murcia y del buen comportamiento de nuestras empresas y autónomos".

La edil ha destacado también que "los buenos datos de contratación indefinida y la alta afiliación confirman que estamos avanzando hacia un modelo económico más estable, sostenible y competitivo, en línea con los objetivos del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027".