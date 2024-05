Sánchez evita hablar de la amnistía durante un mitin en el Mar Menor con abucheos y pitadas ininterrumpidas

Durante la hora en la que se ha celebrado el mitin de campaña del PSOE para las elecciones europeas en el municipio murciano de Los Alcázares, las pitadas al presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, han sido ininterrumpidas. Los abucheos ante la presencia del dirigente nacional a su llegada al Mar Menor no ha cesado ni un instante, en un discurso político en el que Sánchez ha evitado, en todo momento, hacer referencia a la Ley de Amnistía para los independentistas del "procés" aprobada esta misma semana en el Congreso de los Diputados. La única referencia ha sido a la victoria de Salvador Illa en las pasadas elecciones catalanas. "La derecha nos acusa de romper España, y por primera vez, no hay una mayoría independentista en el parlamento catalán". No ha habido más mención a Cataluña.

"España es la Taylor Swift de las economías europeas", ha asegurado el presidente al mencionar estos seis años de Gobierno, en los que ha puesto de relieve que hay 21 millones de personas trabajado, "creamos más empleo que nunca, y tenemos diez millones de mujeres cotizando a la Seguridad Social".

Sánchez, además, ha concentrado su discurso en las referencias a PP y Vox, comparando sus proyectos a los de Javier Milei (Argentina), Jair Bolsonaro (Brasil), Donald Trump (Estados Unidos), Benjamín Netanyahu (Israel) o Viktor Orbán (Hungría), y ha endurecido su mensaje asegurando que votar a Alberto Núñez Feijóo supone "llenar el saco de Santiago Abascal". "PP y Vox quieren exportar el modelo de las autonomías en las que gobiernan a Europa. Vamos a dar ejemplo a Europa y frenar a la ultraderecha", ha remarcado.

9J.- Una veintena de manifestantes abuchean y 'pitan' a Pedro Sánchez y Teresa Ribera durante su mitin en Los Alcázares EDU BOTELLA/EUROPA PRESS Europa Press

Para ello, ha ensalzado la figura de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, quien encabeza la lista al Parlamento Europeo, asegurando que ha sido una figura clave dentro del Gobierno de España en "el contexto geopolítico tan difícil de los últimos años". Ha asegurado

Por su parte, la ministra Ribera ha defendido la implicación del Gobierno de España en la recuperación y protección de la laguna salada. "Hace tres años, con la sopa verde, vimos la angustia e impotencia en vosotros, y me comprometí con todos. Cada tres meses vengo aquí para explicar cómo hemos ido progresando en nuestras actuaciones".

Sánchez participa en el acto central de campaña del PSOE para las elecciones europeas en Los Alcázares (Murcia) Edu Botella Europa Press

Así, ante las pitadas recibidas, Ribera también ha cargado pidiendo que en vez de chillar, "se paren a pensar un minuto y trabajar para tener ecosistemas saludables", y ha abogado por una Euroap con "defensores convencidos y pacíficos de los derechos, las libertades, de la ciencia y la democracia frente a los pitidos de la derecha".

La ministra ha sorteado también mencionar el recorte el trasvase Tajo-Segura, acusando al Gobierno regional de utilizarlo como arma política. En cambio, ha asegurado que el Gobierno de España "es el que más hectómetros de agua ha transferido en los últimos 15 años", y asegurando que a la anterior ministra de Agricultura del PP, Isabel García Tejerina, no le acusaban de falta de agua. "No es un problema de agua, es que no les gusta el progreso".