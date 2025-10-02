El PP acusa al PSRM de sostener con 160.000 euros en subvenciones al "pseudomedio" que les ataca con noticias falsas

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, ha denunciado que “el PSOE ha pagado con dinero público más de 160.000 euros a la empresa que sostiene al pseudomedio que ataca al Partido Popular”.

En el transcurso de una rueda de prensa, Segado ha realizado estas declaraciones: “Como saben, un informe de la Guardia Civil ha descubierto, ha destapado, el nombre de la empresa y de las personas que están detrás de un diario, un pseudomedio, “Las noticiasrm.com”, que se dedica a atacar sistemáticamente al PP y al Gobierno regional", ha dicho.

Segado ha asegurado que la empresa Sistemas Informáticos Carthago ha cobrado dinero pagado por el PSOE de la Región de Murcia, dinero público a través de la subvención del grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional.

"Denunciamos hace unos días que esa empresa que mantiene el pseudomedio recibió por parte del PSOE más de 46.000 euros durante el año 2024. Hoy les anunciamos que la cantidad es mucho mayor, hoy les anunciamos que el PSOE ha pagado a esa empresa y, por tanto, a quien está detrás de ese panfleto, más de 160.000 en los últimos cuatros años. Cada una de las partidas reflejadas como ‘Gestión de la Comunicación y de las Redes sociales del Grupo Parlamentario socialista’ en las justificaciones que les acompañamos, oculta un pago a esa empresa. La suma supera los 160.000 euros desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2024", ha detallado.

El portavoz popular ha enfatizado que "estamos ante unos hechos gravísimos: el PSOE estaría utilizando el dinero público que recibe de la Asamblea Regional para unos fines ilegítimos y presuntamente ilegales. Tendrán que rendir cuentas sobre ello".

En esa defensa, ha afirmado que "es tremendamente grave que el secretario general del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno de Sánchez en la Región de Murcia, Francisco Lucas, haya avalado y certificado con su firma los pagos y las justificaciones de esos pagos, al menos durante su etapa como portavoz parlamentario, es decir, desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2023. A ese periodo, en el que el máximo responsable de los gastos del grupo parlamentario es su portavoz, corresponden pagos de unos 60.000 euros".

Según el PPRM, Lucas estaría en el centro de una trama de uso indebido de dinero público para atacar al PP desde un periódico fantasma. "Un periódico que, según se desprende del informe de la Guardia Civil, ni tiene director, ni tiene redactores, y que, como todos ustedes conocen, la práctica totalidad de sus noticias son ataques al PP, al Gobierno regional o a favor del PSOE. Es un panfleto político".

Es por ello que el portavoz ha exigido explicaciones y que devuelvan todo el dinero gastado de forma indebida para atacar al PP a través de un pseudomedio. "No podemos olvidar que Jesús Cobos, que aparece como el creador de este pseudomedio, es militante del PSOE, ha formado parte de la dirección del partido. Y es la misma persona que lleva desde hace años ejerciendo el papel de fontanero, ya que en los últimos tres años ha registrado 250 solicitudes de información en el portal de la Transparencia del Gobierno de la Región", ha enfatizado Segado. "Un fontanero militante del PSOE cuya empresa recibiría dinero público para mantener un pseudomedio para investigar en las cloacas, y todo con la connivencia y la firma de Francisco Lucas, el delegado de Sánchez en la Región".

El enfado del popular ha sido tal que ha pedido que "salgan a dar la cara, que dejen de presionar y amenazar a la prensa con denuncias inconsistentes y que el señor Lucas asuma sus responsabilidades y devuelvan todo el dinero que le ha transferido al fontanero Cobos".

Si no piden disculpas, los populares aseguran que tomarán más medidas. "No nos vamos a quedar aquí. Esto es un hecho muy grave. Es un uso indebido del dinero público para atacar al PP y al Gobierno regional. Es un ejemplo de la política sucia que practica el socialismo y Francisco Lucas como alumno aventajado de esas prácticas sanchistas”.