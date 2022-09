La hiena es un animal paradójico. Tiene un gesto y emite un sonido muy parecido al de la risa humana, siendo que come carroña y copula una vez al año. ¿De qué se ríe, pues? Esto es un chiste muy viejo, pero que nos vale para traerlo hoy hasta estas líneas y compararlo con la actitud del presidente, tal y como señalaba el pasado martes Feijóo en el Senado. ¿De qué se ríe, señor Sánchez, cuando en España estamos al borde de la recesión, del frío invernal sin calefacción y del alto precio de los alimentos, siendo como es usted el jefe de gobierno? Muy bueno el apunte del gallego. Le faltó expresar la similitud con la hiena, pero, claro, diecisiete minutos de intervención no dan para mucho, frente a las dos horas que disfrutó el soi disant presidente, algo desproporcionado, antidemocrático, o sea, bolivariano como su propia soflama. Parecía escrita por Pablo Iglesias, al más puro estilo de la ultra izquierda, con ataques a la prensa, a las altas empresas y a los bancos, algo que juega en su contra, porque si pretende pescar en caladeros comunistoides, que piense que ahí está todo el género vendido, y con ese discurso en el centro político no tiene nada que rascar. Pero volvamos a la hiena, que me encanta el cotejo. Según he podido averiguar “las hienas no se ríen. El sonido chillón que emiten indica que están nerviosas, lo hacen cuando se sienten amenazadas, en peligro, o cuando un congénere quiere quitarle la comida que tanto le ha costado conseguir”. Aquí hallamos un paralelismo total: el dirigente español se siente frágil ante las recientes encuestas, que lo mandan para casa en unas hipotéticas elecciones. Luego tenemos que las hienas “se organizan en grandes manadas llamadas clanes que pueden incluir hasta 80 individuos y son conducidos por las hembras”. Ya da la risa, porque es tal cual. Sánchez y su abultado séquito donde predominan las mujeres: jamás hemos visto tantas –y tan torpes-, en ningún gobierno de la democracia. Pues ahí lo tienes, amigo Feijóo, te regalo la investigación pero conste que tú me has dado pie para ello. ¿De qué te ríes, Sánchez, estando como está el patio?

Me encanta ver al lado del jefe de la oposición a Javier Maroto, escudero y leal paladín del PP, hombre de talento y valía, virtudes que aún no ha podido demostrar en toda su amplitud. Sus declaraciones son siempre demoledoras. No se ha cortado cuando aseguraba que en la patética “cita en Moncloa con la ciudadanía” solamente había simpatizantes, cargos del partido socialista y candidatos, para hacer bulto. Todo un bluff. También empatizando con Garamendi, declarando que la “brillante ideica” de la inefable vicepresidenta Díaz sobre topar el precio de los alimentos básicos “empieza a parecer una programación soviética”. En fin, que todo esto resalta bastante ante la actitud de un gobierno que tiene una sola forma de defenderse: insultar a la oposición, como hacen los niños de primaria: “señor Feijóo, usted va justito, justito”, pero así están las cosas y así de vergonzosas nos las ofrece la actualidad de cada día.

CODA. Con alfombra roja la coda de hoy para dar recibimiento a Liz Truss, nueva primera ministra británica en sustitución del despeinado Johnson, que se ha ido ya con viento fresco y con sus festolines cutres. De la recién llegada poco podemos decir, salvo que tuvo el honor de ser la última persona que recibió la fallecida Reina Isabel II, y que quienes despedían con aplausos en el 10 de Downing Street al saliente premier, la recibían a ella con idéntica ovación. La Reina Federica de Grecia decía a sus hijos Tino, Irene y Sofía en su exilio de Sudáfrica que los mismos que te aclaman cuando sales a saludar al balcón de Palacio, serán los que pidan tu cabeza si por desgracia llegas al patíbulo. Pues eso.