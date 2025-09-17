Editorial
Las caras de la noticia: 17 de septiembre de 2025
JUAN ROIG▲
Mercadona, la cadena líder y la que más crece en España en 2025. La cadena de supermercados Mercadona, líder en España, ha sido también la que más ha crecido en los ocho primeros meses del año (un 0,7% respecto al mismo período de 2024), hasta alcanzar una cuota de mercado del 27,1 %.
JAVIER ARCOS CASTILLO▲
Entre los mejores hospitales del mundo en cinco especialidades. La Fundación Jiménez Díaz, ha sido reconocida entre los mejores centros hospitalarios del mundo en cinco especialidades médicas diferentes, según el ranking World’s Best Specialized Hospitals 2026 que elabora «Newsweek».
ARNALDO OTEGI▼
La violencia como parte de una protesta «sana». No es de extrañar que Otegi califique como protesta sana los violentos altercados que obligaron a cortar la Vuelta y que dejaron 25 agentes heridos. Es lo que vienen advirtiendo Policía y Guardia Civil, la «borrokización» de las protestas, esa «sana» costumbre de Otegi.
