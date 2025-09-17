Acceso

Las caras de la noticia: 17 de septiembre de 2025

El presidente de Mercadona, Juan Roig, posa tras una rueda de prensa para informar sobre los datos económicos de Mercadona en 2024 y sus previsiones para 2025, en Jarrods, a 11 de marzo de 2025, en Paterna, Valencia.
JUAN ROIG▲

Presidente de Mercadona

Mercadona, la cadena líder y la que más crece en España en 2025. La cadena de supermercados Mercadona, líder en España, ha sido también la que más ha crecido en los ocho primeros meses del año (un 0,7% respecto al mismo período de 2024), hasta alcanzar una cuota de mercado del 27,1 %.

Javier Arcos Campillo
JAVIER ARCOS CASTILLO▲

Gerente del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Entre los mejores hospitales del mundo en cinco especialidades. La Fundación Jiménez Díaz, ha sido reconocida entre los mejores centros hospitalarios del mundo en cinco especialidades médicas diferentes, según el ranking World’s Best Specialized Hospitals 2026 que elabora «Newsweek».

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, comparece para presentar un análisis de la situación política
ARNALDO OTEGI

Líder de Bildu

La violencia como parte de una protesta «sana». No es de extrañar que Otegi califique como protesta sana los violentos altercados que obligaron a cortar la Vuelta y que dejaron 25 agentes heridos. Es lo que vienen advirtiendo Policía y Guardia Civil, la «borrokización» de las protestas, esa «sana» costumbre de Otegi.

